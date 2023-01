Veja 5 opções de contas digitais com cheque especial

O cheque especial é um limite de crédito pré-aprovado pelo banco na conta corrente. O valor pode ser utilizado pelo cliente quando não houver saldo na conta para algum pagamento, funcionando como uma espécie de “empréstimo automático”.

Quando o correntista consome todo o seu dinheiro livre, o banco empresta imediatamente o valor do cheque especial para que o uso de recursos possa continuar pelo cliente. É importante que o usuário saiba que como qualquer empréstimo, há uma cobrança sobre o uso do crédito.

Em momento de aperto, o crédito especial pode ser um alívio. Por conta de sua praticidade e facilidade de admissão, não é necessária uma análise complexa para liberação do crédito. Assim, pode ser a melhor opção para emergências.

Como o crédito é um método muito utilizado por diversos clientes, é necessário que os usuários tenham conhecimento sobre seus juros cobrados. Abaixo estão listadas 5 opções de bancos digitais que disponibilizam o cheque especial.

1. Conta Confia Santander

A Conta Confia Santander pode ser aberta digitalmente. Não cobra taxa para clientes que recebem pelo menos R$ 1.000,00 ao mês. Além disso, conta com ótimos valores de taxas para o cheque especial.

O Santander disponibiliza o crédito de forma simples aos seus clientes para uso imediato. Para usuários com o CPF cadastrado na chave pix, o limite do crédito especial pode ser utilizado sem juros por 10 dias ao mês.

O cheque investidor é disponibilizado para clientes com investimentos no Santander, contando com mais limite de crédito e com uma menor taxa de juros.

O banco também disponibiliza o parcelamento das dívidas por metade do valor de juros. As taxas só são pagas após o uso do crédito, os juros são de 8,25% ao mês e de 158,79% ao ano.

2. Conta Itaú Padronizada

O cheque especial do Itaú conta com benefícios diferenciados em comparação aos outros bancos.

O cheque pode ser utilizado quando o cliente desejar e não é cobrado ao admitir o benefício. Os juros são cobrados de acordo com os dias que o crédito é aproveitado. Assim, não pode ter taxas de juros maiores que 8% ao mês. Caso o benefício seja usado e quitado no mesmo dia, os juros não serão cobrados.

A instituição também permite que seja parcelado o valor emprestado, podendo ser devolvido quando for melhor ao cliente. No aplicativo do banco também fica disponível a opção de transferências pelo cheque especial.

3. Conta Digital Pan

Além de serviços básicos, o Banco Pan disponibiliza limite emergencial de rendimentos com liquidez diária.

Para ter o cheque especial disponibilizado é necessário que o cliente movimente sua conta e utilize outras opções sugeridas pelo banco. Após o limite de empréstimo ser aprovado ele pode ser requerido quando o cliente quiser. O valor liberado é de acordo com o perfil financeiro do cliente e seus juros são de 8,19% ao mês.

4. Conta Bradesco

Para ter o cheque especial no Bradesco disponível o cliente deve solicitar na agência ou aplicativo. Assim, podem conferir o limite disponível e os acordos com o banco. O Bradesco também dispõe de conteúdos explicando o benefício e auxiliando para o uso consciente na internet.

5. Conta Digital C6 Bank

O C6 Bank oferece serviços até para pessoas menores de 18 anos, além de cartão de crédito sem anuidade.

Após análise de crédito os clientes podem obter o cheque especial. As taxas de juros são cobradas na conta do cliente no terceiro dia útil do mês. O valor dos juros é de 8,27% ao mês.

Acima foi listado 5 opções de cheque especial, para poder serem escolhidas pelos clientes de acordo com seu perfil financeiro. Todas as instituições citadas oferecem o mesmo serviço, mas de formas diferentes. Assim, isso pode dar ao usuário a oportunidade de melhor escolha, de modo que ele considere qual a alternativa que melhor se adéqua ao seu perfil.