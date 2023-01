veja a previsão para o seu signo nesta quarta (4)

Foto: Reprodução

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Está em um bom momento para começar uma linda história de amor. Finalmente, poderá encontrar a pessoa que melhor se adapta a seus objetivos pessoais e amorosos. Isso significa…

Dinheiro & Trabalho: Há grandes possibilidades de que veja um progresso considerável em seu trabalho. Dessa forma, seu caminho é claro, os obstáculos são superados com mais facilidade, continue nesse ritmo… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Está amando alguém que gosta muito em segredo, mas está com medo de mostrar seus sentimentos. Agora é importante que procure se aproximar mais e veja se há algum interesse por…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho deve continuar com sua franqueza, iniciativa e bons instintos. Assim, vai impressionar seus superiores e lhe trarão muito sucesso profissional. A energia, vitalidade e iniciativa… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A princípio, tudo indica que poderá cruzar-se em seu caminho um potencial parceiro amoroso. Durante esse tempo, um amigo pode ajudá-lo a se comunicar com essa pessoa. Ao estar…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho, você pode querer mudar de emprego ou receber tarefas completamente diferentes das que está acostumado. Porém, por mais que se esforce no início para progredir… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A previsão para o campo sentimental é muito animadora. O aumento de sua beleza interna e externa o torna mais atraente e popular. Assim, será mais fácil atrair a atenção dessa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Dedicar-se avidamente a atividades criativas que envolvam sua boa destreza e senso de humor será uma saída positiva para suas preocupações materiais. Além disso, poderá ter um halo… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Talvez você idealizou uma pessoa em particular acreditando que seu nível espiritual era de uma certa maneira especial. Desse modo, ficará deslumbrado ao perceber a sua força e suas…

Dinheiro & Trabalho: Agora poderá desfrutar de algumas mudanças na sua forma de trabalhar e graças à sua intensidade e velocidade, muitos problemas irão avançar. Parte deste movimento atrairá grandes… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Atualmente tem a liberdade de que precisa para ir em busca do seu desejo e alcançar as mudanças que necessita no seu mundo afetivo. A Lua trará sua doçura e o transportará a um mundo…

Dinheiro & Trabalho: Poderá receber notícias de um antigo colega de trabalho, que pode lhe oferecer um grande negócio. Portanto, pense bem, porque pode ser o trabalho que está esperando há muito tempo… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Às vezes você se pergunta se um amigo pode ser um grande amor, sem dúvida. Porém, antes de dar o passo decisivo nesse sentido, deve considerar alguns aspectos. Descubra se essa amizade…

Dinheiro & Trabalho: Conseguirá cumprir os objetivos e prazos estabelecidos em todas as tarefas o que lhe abrirá portas em um novo cargo. Ainda mais que tudo aponta para grandes mudanças no nível profissional… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você não deve apenas buscar o objetivo para ter um bom relacionamento, mas também aproveitar a jornada. Assim, na busca desse amor, vão acontecer histórias, cheias de mal-entendidos…

Dinheiro & Trabalho: Poderá receber uma proposta de colaboração em um projeto fora do trabalho que, além de proporcionar um dinheiro extra, o deixará muito animado. Nesse sentido, vai gostar muito de… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Talvez ande sentindo que as coisas vão dar certo com alguém do seu meio, mas é só uma ideia sua. Apenas desperta carinho na outra pessoa, por enquanto. Infelizmente, não é o suficiente…

Dinheiro & Trabalho: Deverá se concentrar mais em planejar muitas coisas, em trabalhar de forma mais eficiente ou mais organizada. Acima de tudo, deve melhorar todos os ambientes em que você circula. Isso… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nestes dias, você receberá amostras de interesse de alguém muito especial. Ainda mais que essa pessoa está romanticamente interessada por você. Tanto é, que acompanha cada movimento…

Dinheiro & Trabalho: Está prevista uma mudança incrível em muitas questões da sua vida profissional. Finalmente deu uma guinada importante em seus negócios e, graças aos diferentes avanços, hoje pode… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Precisa ser corajoso e se jogar com tudo se está amando alguém e deseja alcançar o amor com essa pessoa. Assim, poderá ter momentos simplesmente maravilhosos. Deixe de lado…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o relacionado à parte profissional se moverá de forma positiva movimentando por sua vez, suas finanças. Contudo, não será sem esforço, cada gesto que fizer em favor do seu futuro terá… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Essa pessoa que tanto mexe nos seus sentimentos fará jus aos seus sonhos. Agora o momento não poderia ser mais promissor para o amor. Você se sente relaxado e calmo, pronto…

Dinheiro & Trabalho: Sua confiança pode realmente fazer você crescer no trabalho, enquanto seus colegas também podem oferecer total apoio em todas as atividades. Porém, deve estar preparado para tomar outras… Continue lendo o signo Peixes

Leia mais sobre Horóscopo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.