Veja a previsão para o seu signo nesta segunda-feira, 23 de janeiro

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Entenda que para permanecer juntos, você deve respeitar a individualidade do outro, conviver juntos. Para quem está solteiro, há situações de grande intensidade, novas emoções esperam…

Dinheiro & Trabalho: Felizmente, com um pouco de ajuda da energia celestial, uma parte do que sempre deseja que tome forma, logo terá sua recompensa. Contudo, mais do que nunca com seu dinheiro, deixe de lado tudo…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A magia está nas estrelas deste ciclo para você, tente agitar sua percepção das coisas, pois isso o ajudará a entender os movimentos de alguém. Haverá uma boa sintonia entre os dois…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças haverá uma boa opção de investir em uma atividade que pode gerar uma renda extra. Novos desafios bastante motivadores, e com relação a alguns problemas nesse setor, quando e onde…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É hora de se preparar para o inesperado, aceite uma proposta fora do comum que logo será feita, com ela você terá como sair da clássica rotina. Saiba que será a opção mais certa para…

Dinheiro & Trabalho: Em sua eterna busca pela condição financeira que gostaria de desfrutar, você não se dá ao trabalho de provocar algumas oportunidades. Dê a si mesmo o valor que você tem na forma de gerar dinheiro. Na…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você ouvir suas intuições e seguir seus palpites, poderá encontrar uma situação muito interessante no lugar menos esperado. Uma jornada que combina fatores que podem causar…

Dinheiro & Trabalho: Não importa o quanto pareça que as finanças estão paradas, mais do que nunca, o que não dá certo precisa cair fora. Use sua criatividade, saiba ler o que precisa ser feito para que a energia da fortuna o…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Eventos inesperados nas questões pessoais aparecem para você, diante dos quais deve estar preparado para responder de forma rápida, mas decida pelo caminho que seu instinto lhe…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada de prosperidade se projeta para você. O que até agora era apenas uma ideia sobre o que poderia fazer, está começando a tomar forma diante dos seus olhos. Mais do que nunca, siga seus…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Precisará ser mais claro nas suas atitudes para com a pessoa pela qual vai se sentir extremamente atraído. Mas seria muito bom que não entre nessas de bancar o eterno filósofo dos…

Dinheiro & Trabalho: Você vai acabar com uma certa situação que o impede de levar seus desejos que passam pelo dinheiro adiante. Logo precisará analisar suas contas, organizar suas prioridades e partir com determinação para…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É possível que muito em breve eventos fora do habitual o conduzam aos caminhos do amor e romance. Aceite um convite, por mais banal que isso pareça, você não se arrependerá de…

Dinheiro & Trabalho: Em alguns dias começará um período promissor que abrirá as portas da abundância para você. Não apenas no lado material, onde haverá uma influência maior. Você entra em uma fase com mais recursos…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um certo erro, uma loucura, até uma engraçada imprudência, tudo é possível neste momento, mas nem por isso perca o rumo com a pessoa pela qual você ficará interessado. No meio…

Dinheiro & Trabalho: Você terá condições de mudar um pouco o panorama atual, de aumentar sua renda e melhorar suas finanças. Mas para que tudo funcione de maneira certinha, deverá de fechar um pouco…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Livre-se das aparências, seja você mesmo e muita coisa fluirá de forma espontânea entre você e alguém que aparece constantemente em seu horóscopo nesta jornada. Não descarte…

Dinheiro & Trabalho: Aprenda a detectar oportunidades valiosas e mudar suas prioridades quando se trata de obter ganhos financeiros. Você está perdendo tempo se apegando àquilo que é certo, mas que de certa forma…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não procure dificuldades ou falta de interesse onde não há. Acredite mais e verá como as coisas começam a se movimentar de um jeito mais claro. Não pense o que você poderia ou não…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em um estágio em que pode ganhar uma condição financeira invejável, mas que também exigirá muito para que não se perca no meio do caminho. Sua vida está bem encaminhada, mas seja firme…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se por acaso as coisas não são da maneira como gostaria, fique em paz, porque a vida continua, e logo o verdadeiro amor com suas muitas possibilidades invade seu mundo. As dúvidas…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um ciclo positivo para lidar com mais certezas com seu dinheiro, mas tome cuidado para não se afobar e ceder à ansiedade. Seu tempo agora é de guardar, de fazer valer aquilo que… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O futuro nas questões de amor pode mudar completamente para você mesmo se agora estiver comprometido, vai com fé e não tenha medo de aceitar. Se você está solteiro, logo irá deixar…

Dinheiro & Trabalho: Se você não se sente feliz com sua situação, essa janela que se abre agora facilita as coisas no lado financeiro, mas se você não fizer a sua parte para mudar as coisas, ficará apenas nisso, numa…Continue lendo o signo Peixes

