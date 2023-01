Veja a previsão para o seu signo nesta sexta-feira, 20 de janeiro

Foto: Reprodução / Redes sociais

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A princípio, tudo indica que estará inclinado a suavizar e melhorar tudo, abordando a pessoa que gosta de uma forma especial. Isso fará com que ela também se aproxime de você mais…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho procure manter a calma diante de uma ótima notícia sobre uma promoção ou mudança de emprego. Acima de tudo seja discreto e procure algum incentivo para se manter… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Prepare seu coração, pois existe a possibilidade de ser surpreendido por Cupido. Ainda mais que se cruzará em seu caminho alguém com quem terá um romance com tendência à durabilidade…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente chegou a hora de mostrar toda sua criatividade no trabalho. Vai ficar surpreso com tudo o que pode fazer e que achava que não era possível. Portanto, aproveite o momento, porque… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A energia das estrelas o ajudará a ver como é fácil ter um amor puro e cheio de cumplicidade. Não precisará usar dispositivos ou elementos externos. Assim, você se conectará com…

Dinheiro & Trabalho: É bem provável que surja uma posição de trabalho que você não considerava, mas que pode ser altamente vantajosa. Apenas deve agir de maneira decisiva livrando-se de qualquer… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É hora de olhar para a realidade sentimental com uma nova atitude. Assim, ela atrairá a felicidade e o amor a que tem direito. Afinal, há um toque de intimidade que se fortalece nesse...

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de impressionar seus superiores no campo laboral, e, com isso, crescerá profissionalmente. Contudo, seja firme e enérgico para que não surjam hesitações. A experiência… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Dias intensos estão se aproximando do seu campo sentimental. Finalmente o amor está prestes a entrar em sua vida. Sinta-se confiante e feliz e se pretende conquistar o coração da pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Precisa compartilhar mais as responsabilidades no trabalho. Portanto, pare de fazer tudo por sua conta para não se estressar. Por outro lado, você alcançará tudo o que se propões em termos… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No plano sentimental, tudo tem seu tempo e lugar, nada pode ser acelerado, a angústia não funciona. Ainda mais quando se trata de conquistar alguém. Desde que conheceu essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente você pode começar algo novo que mudará totalmente seus interesses e sua visão de trabalho para sempre. Está em um ciclo de trabalho e ação em que terá a oportunidade de… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A influência da Lua no seu campo sentimental permitirá que você dê um passo à frente na direção desejada. Assim vai se aproximar mais da pessoa que deseja ter como parceiro e poderá…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho guie-se pelo sexto sentido, porque quando você o aplica bem, ele sempre fornece excelentes resultados. Desse modo, novos caminhos se abrirão e o ajudarão a encontrar a… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Antes de mais nada, deixe o passado para trás e se abra totalmente à vida e ao amor. A pessoa que declarou o interesse que tem por você está aguardando a sua resposta. Não hesite mais…

Dinheiro & Trabalho: Desde que se encontre no meio de um atraso relacionado a um problema de trabalho, no qual depende dos outros, tente manter a calma. Apenas não se prenda ao seu mundo de… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não perca seu objetivo no âmbito sentimental. Afinal você está seguindo o caminho perfeito para encontrar o amor. As estrelas revelam que poderá obter o que deseja através dessa…

Dinheiro & Trabalho: Em breve, no trabalho, você recuperará o tempo que pensou ter perdido. Chegou a hora de se afirmar, os problemas do passado só fazem sentido quando os superamos. Agora está em… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A partir de agora,tudo pode lhe acontecer no campo do amor. Poderá conhecer uma pessoa bela e inteligente que se aproximará de você e que causará sensações pelas quais nunca…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional vai ser atraído por coisas novas, especialmente aquelas que têm a ver com novas tecnologias. Porém, não se esqueça de que elas são apenas instrumentos e não fazem… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Finalmente sentirá o amor verdadeiro chegando no seu campo sentimental. Pois alguém espetacular será atraído pela sua maneira de ser e seu poder de sedução. Ainda mais que…

Dinheiro & Trabalho: A princípio está em um ciclo no qual as coisas sairão conforme planeja e deseja no trabalho. Podem surgir novas oportunidades de contatos profissionais ou assinaturas de documentos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nos assuntos sentimentais deve deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Portanto, não procure tanto alguém especial para que seja seu parceiro. A pessoa que deseja está…

Dinheiro & Trabalho: Desde que seja capaz de lidar com grandes mudanças no trabalho, verá que as coisas são diferentes. Afinal está conseguindo avançar e isso é muito importante para que tudo continue seu curso… Continue lendo o signo Peixes

Leia mais sobre Horóscopo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.