Veja as fantasias da temporada

Foto: Reprodução / TV Globo

Modo detetive, ativar! Com grandes apresentações, episódios temáticos e jurados atentos a todos os detalhes, a nova temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ estreia no dia 22 de janeiro nas tardes de domingo da TV Globo.

Os mascarados já estão prontos para confundir a cabeça de quem quer descobrir suas identidades. São alguns deles: Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, Os Suculentos, Abelha-Rainha, Romeu & Julieta, Coelho.

Com muito brilho, versatilidade, elegância e homenageando alguns ícones da cultura nacional, as fantasias foram idealizadas e produzidas pelos figurinistas Gabriel Haddad e Leonardo Bora – carnavalescos da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, atual Campeã do Carnaval Carioca.

No reality, a única missão – além de se divertir – é descobrir quem são as personalidades escondidas atrás da máscara, com a certeza de que são pessoas conhecidas pelo público e de diferentes áreas de atuação.

Tudo isso e muito mais estará presente nas tardes de domingo da TV Globo sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores.

O ‘The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). O reality tem previsão de estreia dia 22 de janeiro. Veja as fotos abaixo:

