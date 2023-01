Veja as mudanças na aposentadoria em 2023

Os cidadãos que estão perto de se aposentar devem ficar atentos a algumas mudanças nas regras da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Vale lembrar que desde a Reforma da Previdência, aprovada em 2019, algumas atualizações são feitas todos os anos.

Uma das principais regras aprovadas com a Reforma da Previdência é a idade progressiva que acabou alterando o tempo de contribuição. Desse modo, a partir do próximo ano os homens que contribuíram por 35 anos só poderão se aposentar se tiverem a idade mínima de 63 anos, enquanto as mulheres com 30 anos de contribuição poderão se aposentar a partir dos 59 anos de idade.

De acordo com o Correio Braziliense, as mulheres a partir de 62 anos e com 15 anos de contribuição ainda terão direito de solicitar a aposentadoria no ano de 2023. Já no caso dos homens com 15 anos de contribuição, será preciso ter a idade mínima de 65 anos. No entanto, o veículo de comunicação ressalta que a partir do próximo ano a idade mínima não deve subir novamente.

Veja como solicitar a aposentadoria do INSS pela internet

Os trabalhadores que atuam ou atuaram sob a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) conseguem solicitar a aposentadoria de forma totalmente remota, ou seja, não é preciso sair de casa para conseguir o benefício. Para isso, além de cumprir as regras pré-estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, é preciso fazer a solicitação pelo site “Meu INSS”.

Após fazer login no site, os cidadãos devem localizar a opção “Novo Pedido”, clicar em “Aposentadoria e CTC e Pecúlio” e “Aposentadoria por tempo de contribuição”. De acordo com o INSS, é recomendado que antes mesmo de acessar a plataforma os trabalhadores já deixem alguns documentos separados, como:

CPF;

RG;

Comprovante de residência atualizado;

Certidão de nascimento ou casamento;

PIS/PASEP e NIT (Número de Identificação do Trabalhador);

Carteira de trabalho;

Guias de contribuição pagas;

Certidão de Tempo de Contribuição (CTC);

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

Além desses registros, dependendo da modalidade do benefício será exigido também outros documentos. No caso dos aposentados por idade rural, o INSS solicita também o comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e algumas outras declarações.

Para evitar quaisquer problemas ou atrasos na liberação da aposentadoria é importante que os cidadãos enviem os documentos nos espaços correspondentes, indicados na plataforma. Vale também informar que todas as cópias precisam estar em PDF e todos os arquivos juntos devem ter, no máximo, 50 Megabytes.

Por fim, o INSS alerta os cidadãos sobre possíveis inconsistências nos dados pessoais presentes no sistema que podem acabar atrasando a liberação da aposentadoria. Sendo assim, antes de concluir a solicitação é indicado conferir todas as informações no site.

É possível acompanhar a solicitação?

De acordo com o INSS, os cidadãos podem acompanhar a solicitação da aposentadoria pelo mesmo site onde ela foi realizada. Além disso, também é possível conferir o andamento da solicitação em outros canais de atendimento da Previdência Social, como por exemplo o número 135. Para isso é preciso informar o número de protocolo e o CPF.