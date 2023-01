Veja as músicas que Luísa Sonza e Alcione cantarão juntas no FV23

Foto: Reprodução / Redes sociais

Já em modo de contagem regressiva para o Festival de Verão Salvador 2023, Luísa Sonza e Alcione definiram as músicas do encontro vão proporcionar no evento.

A artista gaúcha vai dividir os vocais com a rainha do samba no palco Ponte. As duas vão cantar juntas três sucessos do repertório da Marrom: “Depois do Prazer”, “Você me Vira a Cabeça” e “Faz uma Loucura por Mim”. O FV 23 acontece no Parque de Exposições, nos dias 28 e 29 de janeiro.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Local: Parque de Exposições de Salvador

Vendas: Sympla

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Ferrugem convida Xande de Pilares

Criolo convida Ney Matogrosso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e ÀTTOXXÁ

Filipe Ret convida Caio Luccas

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Orochi convida Djonga

Domingo 29/01

Ludmilla convida Gloria Groove

Leo Santana

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Bell Marques

BaianaSystem convida Olodum

Luísa Sonza convida Alcione

Jão convida Pitty

