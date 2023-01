veja capítulos de 16 a 21 de janeiro

Foto: Divulgação / Globo

Segunda-feira (16)

Deodora convence Pajeú a atentar contra José. Jessilaine e Xaviera impedem Timbó de sofrer um golpe de Floro e Vespertino. Candoca e José falam com Levi sobre o Coronel. Maruan decide se converter ao catolicismo para casar com Labibe. Tertulinho discute com Candoca e José por terem chamado Levi para tratar o Coronel. Tertulinho contrata Márcio Castro para interditar o pai. Timbó pede que Fubá Mimoso/Dom Tião leia os documentos de Vespertino e Floro. Pajeú prepara uma cova em seu terreno e deixa Cirino com Lorena. Candoca lê a carta de Pajeú e se desespera.

Terça-feira (17)

Candoca vai atrás de Pajeú. Xaviera tranca José e Tertulinho em seu quarto e exige que os dois irmãos se entendam. Tereza desabafa com Dagmar. Pajeú revela a Deodora que recebeu um sinal divino e explica seu plano para os dois. Candoca encontra o Coronel em seu caminho. O Coronel garante que não deixará Candoca seguir viagem sozinha. Pajeú pede que Deodora atire contra ele, quando Candoca e o Coronel chegam.

Quarta-feira (18)

Deodora se abraça ao Coronel e afirma que Pajeú queria tirar a vida dela. José e Tertulinho conversam sobre o Coronel, e Xaviera fica satisfeita. Tertulinho esconde de José seu plano de interditar o pai. Candoca chama Pajeú à razão e o jagunço confessa seu amor doentio por Deodora. Márcio Castro provoca Lorena, que convence o sargento Venâncio a prender o advogado. O Coronel confronta as mentiras de Deodora. Timbó e Dom Tião se unem contra Floro e Vespertino. O Coronel anuncia a Tertulinho e José que decidiu doar o próprio patrimônio para os dois.

Quinta-feira (19)

José se recusa a aceitar a herança do Coronel. Lorena questiona Firmino sobre sua paixão por ela. Candoca conduz Pajeú até a igreja e o rapaz confessa seus pecados para Padre Zezo. Xaviera e Deodora se agridem no meio da rua e Tertulinho defende a Xaviera, que se emociona. Pajeú acolhe Deodora. Tertulinho beija Xaviera e pede que ela fique com ele. Deodora se comove com as atitudes de Pajeú. Laura liberta Márcio da prisão, mas o demite da JM/Chaddad. Cirino pergunta se Deodora será sua nova mãe. Levi propõe tratamento ao Coronel.

Sexta-feira (20)

O Coronel aceita o tratamento proposto por Levi. Deodora ajuda Cirino. Márcio decide levar Cira a um médico para confirmar a gravidez. Xaviera diz a Timbó que se mudará para a casa de Tertulinho e o amigo faz alerta sobre o caráter do rapaz. José desconfia quando Tertulinho aceita com rapidez o tratamento psiquiátrico do Coronel. Tertulinho pede que Márcio acelere a interdição do pai. Timbó engole o diamante que Tertulinho escondia na geladeira. Candoca experimenta o vestido de noiva, quando José a surpreende.

Sábado (21)

Lorena e Labibe expulsam José de casa para que o noivo não veja Candoca antes do casamento. Candoca explica para Timbó que o diamante sairá de seu corpo naturalmente. Floro e Vespertino oferecem um acordo a Mirinho para administrar o petróleo de Timbó. Nivalda e Sabá pensam em como tirar proveito de Mirinho. Lorena e Labibe decidem confrontar Eudoro Cidão. Casimiro mostra a Vespertino uma foto de Deodora na casa de Pajeú. Tereza esquece o vestido de noiva de Candoca na casa de Tertulinho. Em um ímpeto de ciúmes, Tertulinho destrói o vestido de Candoca.

