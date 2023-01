veja como acessar seus boletos

O calendário para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do Rio de Janeiro, o IPTU RJ, já foi divulgado pelo governo do estado. Então, esse ano, os moradores podem acessar seus boletos por mais de uma maneira para conseguirem quitar a dívida.

Os dias de vencimento das cotas de 2023 estão variando entre os dias 06 e 10, datas correspondentes ao 5º dia útil de cada mês:

Fevereiro: dia 07

Março: dia 07

Abril: dia 10

Maio: dia 08

Junho: dia 07

Julho: dia 07

Agosto: dia 07

Setembro: dia 08

Outubro: dia 06

Novembro: dia 08

Desde o dia 16 de janeiro de 2023, última segunda feira, a empresa Correios começou a enviar as guias físicas para os cidadãos que não estão isentos dessa cobrança anual. Nesse contexto, o documento chegará na sua casa em uma única folha, apresentada no formato de carta, contendo dois códigos de barra.

Além disso, a partir do do dia 23 de janeiro, a emissão de guias online ficará disponível pela plataforma Carioca Digital. Você, então, como cidadão, poderá acessar seus boletos do IPTU RJ pelo site e pelo aplicativo do portal, tanto no sistema IOS quanto no Android.

E quanto às instituições físicas?

Referente a esse assunto, você pode, sim, ir até um Posto de Atendimento e solicitar o documento físico na mesma hora. Desse modo, os contribuintes podem ir em qualquer ponto da cidade, já que o requerimento não depende do local de residência.

Segue os endereços possíveis:

Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova – Centro Administrativo São Sebastião, Prédio Anexo – 9h às 16h

Avenida das Américas, 4666, Barra da Tijuca, Loja 215 – Barra Shopping – 10h às 18h

Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Loja 282 – West Shopping – 10h às 18h

Avenida Dom Helder Câmara, 5474, Cachambi, Loja 3021 – Norte Shopping – 10h às 18h

Como realizar os pagamentos do IPTU RJ?

De modo geral, a quitação do débito pode ser feita de duas maneiras, sendo a primeira a chamada Cota Única. Por meio dessa opção, você irá pagar o valor inteiro do IPTU RJ, até o dia 07 de fevereiro com um desconto de 7% sobre o montante, percentual este idêntico a que foi concedido no ano passado.

A segunda é a Cota Parcelada, a qual será dividida em 10 vezes, sem acréscimo de juros. O boleto, então, deve ser pago nas datas citadas acima, sendo o vencimento corrido de fevereiro até novembro. Caso a emissão seja online, é possível imprimir toda a papelada de uma só vez para não precisar acessar o site ou o aplicativo mensalmente.

Ciente disso, essas opções estarão visíveis nas próprias guias, sejam físicas ou não. Então, conterá dois códigos de barra no documento original: um para a cota parcelada, assim, quitando a primeira parcela, e um para a cota única, já com o cálculo do valor descontado.

Alerta para golpes

Com a atual facilidade para a execução de crimes na internet, sempre é preciso tomar cuidado para que você não caia em um golpe. Assim, até mesmo a Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma nota de alerta para os contribuintes do IPTU RJ.

Isso porque houveram vários relatos de pessoas afirmando receber ligações e mensagens consideradas estranhas. No caso, houve solicitação das informações pessoais e dados bancários para que fossem gerados boletos com destinatários falsos.

Logo, é importante se atentar, também, aos sites criminosos, já que apenas a Plataforma Carioca Digital é quem emite as guias online. A Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, então, emitiu um comunicado reforçando que não entra em contato direto via WhatsApp ou mensagem de texto.

E como entrar em contato?

Existem, sim, algumas formas de contatar a Prefeitura do Estado para colher informações e tirar dúvidas. O principal canal de atendimento é a Central 1746. Além disso, é possível acessar o site www.carioca.rio, onde haverá um espaço de comunicação voltado para o contribuinte.

Por fim, uma alternativa viável é entrar em contato diretamente com os Postos de Atendimento distribuídos pela região. Não é possível fazer a solicitação das guias por telefone, mas as suas perguntas sobre o acesso ao seu IPTU RJ podem ser respondidas. Logo, é importante estar alerta em relação a qualquer contato por outras vias de transmissão e comunicação.

Então, agora que sabe mais informações sobre emitir as guias do IPTU RJ, não perca tempo. Seja pelo site ou indo a um ponto físico, imprima as guias ou efetue o pagamento da cota única.