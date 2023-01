Veja como conseguir vaga jovem aprendiz 2023

O ano de 2023 chegou e para quem deseja conseguir uma vaga no jovem aprendiz essa é uma boa oportunidade, pois é no início do ano que aparecem grandes chances para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

São várias empresas conhecidas que disponibilizam vagas para aqueles que estão em fase de aprendizagem, porém elas são muito concorridas, então quanto antes você fizer a inscrição mais chances terá de garantir uma colocação.

Para quem pretende se inscrever neste projeto vale ressaltar que alguns requisitos são exigidos. Portanto, não deixe de nos acompanhar até o final para conferir tudo o que você precisa saber para se tornar um jovem aprendiz de sucesso.

Veja o que é preciso para se tornar um jovem aprendiz

O jovem aprendiz surgiu para dar mais oportunidades e qualidade de vida para os jovens de todo o Brasil. Com ele é possível ganhar experiência e um salário sem precisar deixar os estudos de lado.

Porém, para se encaixar nesse projeto o jovem precisa estar atento a alguns requisitos que exigem. Bem como, por exemplo, ter idade mínima entre 14 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

No entanto, se engana quem pensa que não conseguirá conciliar estudos e trabalho, pois o programa foi criado especialmente para os jovens que ainda estão cursando, proporcionando um horário diferenciado dos demais funcionários.

São várias as empresas parceiras do jovem aprendiz, dentre elas podemos citar: Itaú, Coca-Cola, Extra, Bradesco, Santander, Carrefour, Marisa e Renner.

Porém, o candidato pode também optar pelos comércios locais como lojas ou mercados, o importante é ganhar experiência e expandir novos horizontes.

Confira os benefícios do jovem aprendiz

Para os jovens que desejam entrar no mercado de trabalho esse programa é a porta de entrada para ganhar experiência e conseguir uma profissão.

Assim como os demais trabalhadores, o jovem aprendiz mesmo com uma carga horária reduzida possui os mesmos direitos trabalhistas, garantidos por lei, sendo eles:

Carteira assinada, décimo terceiro, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, contribuição com o FGTS, cursos de capacitação e férias remuneradas, nesse caso as férias devem seguir o mesmo do calendário escolar.

Vale ressaltar que o trabalhador incluso no jovem aprendiz precisa estar disposto a concluir no máximo uma carga horária de 6 horas diárias, além disso, sempre será dada prioridade ao ensino.

Saiba mais sobre o jovem aprendiz

Conseguir o primeiro emprego é um desafio para muitos jovens. A falta de experiência é um dos muitos obstáculos enfrentados pelo caminho de quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Por isso o programa jovem aprendiz foi feito. O intuito é formar jovens profissionais, esse projeto estabelece que empresas de pequeno e grande porte devem ter entre 5% e 15% das suas vagas disponíveis para essa modalidade.

A duração do programa nas empresas é de 2 anos feita por meio de contrato de trabalho. Após o término o jovem sai com diploma e conhecimentos adquiridos.

A remuneração para essa modalidade é baseada no salário mínimo e nas horas trabalhadas. Porém os valores podem mudar conforme o piso salarial de cada empresa.

Como se inscrever no jovem aprendiz

Por fim, podemos dizer que o programa jovem aprendiz veio para dar mais oportunidades para os jovens que estão em busca do primeiro emprego. Além de, ganhar conhecimentos em várias áreas disponíveis.

Participando do programa jovem aprendiz a chance de ingressar no mercado de trabalho se torna mais realista. Porém, para conseguir destaque entre os aprovados vale lembrar que é preciso conquistar um bom histórico escolar.

No entanto, não existe uma data certa para realizar as inscrições para o jovem aprendiz, conforme as necessidades de cada empresa ou na criação de um programa da prefeitura que disponibilizará as vagas para esse segmento.

O ideal é preencher currículos e deixar nos estabelecimentos. Pois esse é o jeito mais popular pelos jovens estando em busca de um emprego, coloque todas as informações necessárias. Incluindo aquelas que fazem parte do seu perfil e personalidade.

Agora que você já conhece todas as informações necessárias sobre o jovem aprendiz, é só aguardar o surgimento de novas vagas para garantir o primeiro emprego em uma das empresas que contratam por meio desse programa!