Veja como consultar vagas em Universidades para se inscrever no SISU

Para quem deseja entrar em uma Universidade e conquistar o curso desejado saiba que uma das portas de entrada para alcançar esse sonho é através do SISU(Sistema de Seleção Unificada).

Esse programa tem como principal objetivo ajudar pessoas de baixa renda a cursar um ensino superior e se tornar um profissional qualificado para o mercado de trabalho.

Muitas Universidades oferecem aos estudantes a oportunidade de entrar para uma Instituição Pública Estadual ou Federal sem precisar arcar com as despesas através do SISU.

Portanto, se você quer saber como consultar as vagas disponíveis, é só continuar conosco até o final que mostraremos passo a passo como se inscrever.

Veja como funciona o SISU

O Sistema de Seleção Unificada é um programa do Governo que oferece vagas para as Universidades Públicas, os candidatos que participaram do ENEM(Exame Nacional do Ensino Médio) e não tiveram pontuação zero na redação podem realizar a inscrição.

Vale ressaltar que o candidato deve ainda obter notas iguais ou superiores à nota de corte do curso que concorrerá. Lembrando que o aluno deve escolher duas opções de cursos na instituição escolhida.

Porém, se for aprovado nas duas opções selecionadas a primeira opção será a escolhida. Já para aqueles que não conseguirem uma vaga de imediato ainda podem manifestar interesse pela lista de espera.

Se você participará do SISU 2023, é bom saber que as inscrições se iniciam no dia 16 de fevereiro e vão até o dia 24 do mesmo mês. No entanto, a publicação do Edital ainda não foi divulgada.

Conheça os cursos mais procurados do SISU

Para os candidatos que desejam se inscrever no SISU é bom lembrar que conforme o curso escolhido você vai se deparar com as notas de corte. Nada mais é que uma pontuação mínima para concorrer à vaga.

Normalmente é a partir do segundo dia que o SISU calcula e divulga a nota de corte para cada curso. Alguns deles exigem uma nota bem alta, assim como a quantidade de alunos concorrentes.

Conhecemos a seguir alguns dos cursos mais procurados do Sistema de Seleção Unificada(SISU).

Em primeiro lugar o curso de Medicina é o favorito entre os inscritos, acompanhado de Direito e Psicologia. Em seguida podemos citar: Administração, Jornalismo, Odontologia, Enfermagem e Pedagogia.

Se você também deseja fazer um desses cursos é só acessar o portal do SISU e conferir se na Universidade que cogita entrar eles estão à disposição. Lá tem todas as informações necessárias para você fazer sua inscrição e concorrer à vaga.

Acompanhe como consultar as vagas em Universidades

Entrar para uma das Universidades Estaduais ou Federais do Brasil é o sonho de muitas pessoas. Porém, para alcançar esse objetivo é necessária muita dedicação e estudo.

No entanto, para quem realizou o ENEM no ano passado é possível participar do processo seletivo e chegar mais perto de conquistar uma vaga. O primeiro passo é acessar o portal do SISU para realizar a consulta.

Ao entrar no site você poderá escolher, por exemplo, o estado e o município que deseja ingressar, você contará ainda com mais detalhes dos cursos como a quantidade de vagas, lista de espera e datas para inscrição.

O sistema é de fácil acesso e lá você tira todas as suas dúvidas quanto às Universidades e as vagas oferecidas pelo SISU. Não há restrições de públicos e até pessoas que já possuem nível superior podem participar desse sistema.

Veja todos os detalhes sobre as vagas e como se inscrever no SISU

Como já dissemos anteriormente o SISU é a porta de entrada para as grandes Universidades em que estão espalhadas por todo o País. Porém essa oportunidade só é possível para aqueles que fizeram a versão mais recente do ENEM.

Ademais, o programa funciona com notas de corte. Ou seja, o candidato precisa de notas mínimas para se inscrever em um determinado curso ou Instituição. Mas atenção, essas notas mínimas não garantem a vaga.

Lembrando também que a nota de corte varia de um dia para o outro conforme a entrada e saída de candidatos ou da modalidade da vaga.

Agora que você já sabe como consultar as vagas em Universidades para se inscrever no SISU é só seguir as informações que disponibilizamos e aguardar a data de inscrição!