Veja como desencardir rejunte de cozinha

Se você quer saber como desencardir rejunte de cozinha, então está no lugar certo!

Todo mundo sabe que o piso e o revestimento da cozinha são os que mais acumulam sujeira na casa, não é mesmo?

Isso acontece devido ao movimento que existe neste cômodo, e o preparo dos alimentos, que causam muita sujeira.

O problema é que se não fizermos uma limpeza correta e regular, o piso pode ficar encardido e, como os rejuntes são mais difíceis de serem higienizados, ficam feios e amarelados.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas simples de como desencardir o rejunte de sua cozinha e deixá-la limpinha novamente.

Portanto, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o fim para se surpreender com a facilidade de nossas dicas e truques!

Como desencardir rejunte de cozinha?

Desencardir alguma coisa é sempre uma tarefa difícil, não é verdade?

E essa tarefa se torna ainda mais árdua quando se trata de rejunte!

Porém, com um pouco de criatividade e muita disposição, você pode deixar o piso e o rejunte de sua casa limpinho como recém-colocados.

Além disso, alguns produtos caseiros podem te surpreender e facilitar sua vida na hora da faxina, pois tem um poder enorme de limpar, desinfetar e remover até as sujeiras mais difíceis, como as manchas de gordura, por exemplo.

A partir desses produtos, você pode fazer multiúsos, desinfetantes, desengordurantes e muitas outras soluções que serão suas aliadas na hora da limpeza pesada, e com a vantagem que não são corrosivos. Por isso, você não precisa arriscar danificar seu piso, rejunte ou outras superfícies.

Quer saber como fazer uma solução caseira para desencardir o rejunte de sua cozinha?

Então confira:

Solução caseira para limpar rejunte e piso brancos:

Quando se trata de rejunte e piso brancos é preciso tomar muito cuidado. Pois, como todos sabem, é a cor mais fácil de sujar e, consequentemente, de encardir.

Para limpar o piso e rejunte branco da sua cozinha, você só precisará de 500 ml de água morna, 50 ml de vinagre de álcool e 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Misture bem e coloque a solução em um borrifador. Em seguida é só borrifar sobre a superfície encardida, deixar agir por alguns minutos e remover a solução com o auxílio de um pano úmido.

Se seu piso e rejunte estiver muito encardido, você pode intensificar a ação do produto esfregando as manchas mais sujas com uma escovinha de cerdas macias com movimentos de vai e vem até que a sujeira seja totalmente removida.

Pode repetir esta operação quantas vezes forem necessárias para a remoção do encardido.

Como remover a aparência encardida de pisos e rejuntes coloridos?

Agora, se o seu piso e rejunte forem coloridos, a limpeza e remoção da aparência encardida fica mais fácil.

Se os tons do piso de sua cozinha forem claros, você pode utilizar a mesma solução que ensinamos acima. Já se forem mais escuros, você pode fazer uma solução caseira com água, álcool e detergente neutro.

Coloque 2 litros de água em um balde e misture uma quantidade de 200 ml de álcool e 20 gotas de detergente neutro. Espalhe sobre o piso e o rejunte e esfregue com um esfregão.

Depois é só enxaguar e pronto! Seu piso e rejunte estarão limpinhos e brilhantes como recém-colocados!

Utilize água sanitária

A água sanitária também é um poderoso aliado na hora de desencardir o rejunte da cozinha e seu uso é bastante simples e rápido.

Basta acrescentar 500 ml do produto, diluído em água em um recipiente, se for aliar no chão, um balde irá resolver, já para aplicação nas paredes, o ideal é trilhar um borrifador para facilitar a aplicação.

Depois é só passar a mistura diretamente sobre as manchas, deixando agir de 5 a 15 minutos, a depender do grau de sujeira de seu rejunte.

Então, passado esse tempo, utilize uma escova de dentes velha, ou mesmo uma escova de roupas para esfregar o restante do resíduo.

Enxágue bem e pronto, já será possível visualizar o resultado assim que terminar o processo.

Mas lembre-se, a água sanitária é um produto químico, que pode ser prejudicial a sua saúde, por isso, sempre que for utilizá-lo mantenha as portas e janelas abertas para aumentar a circulação de ar e use luvas de proteção.

Por fim, curtiu nossas dicas para desencardir azulejos da cozinha? Então coloque a mão na massa e deixe o cômodo brilhando como nunca!