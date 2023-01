Veja como foi o 1º ensaio da Timbalada em 2023

Foto: Mateus Ross

A Timbalada levou axé, muita música e convidados especiais para o Candyall Guetho Square na primeira edição dos Ensaios de Verão de 2023.

O grupo subiu ao palco no último domingo (8) com uma plateia repleta de celebridades, para combinar com toda pompa que a banda, uma das mais tradicionais da Axé Music, tem.

Comandados por Buja Ferreira e Denny Denan, a Timbalada embalou os corações apaixonados com as canções como ‘Mimar Você’ e ‘Minha História’, que contou com a participação de Vina Calmon, deu uma prévia de como será o Carnaval em fevereiro, com ‘Toneladas de Desejo’, ‘Beija-Flor’, ‘Margarida Perfumada’, ‘Latinha’, ‘Cachaça’ e a tradicional volta no Guetho, que contou com a participação de João Gomes.

Entre as estrelas que prestigiaram o 1º ensaio do ano estavam Danilo Mesquita, Reynaldo Gianecchini, Rafa Kalimann, Xanddy, Carla Perez, Gominho, Falcão da Guig Guetho, Erasmo Viana, Tico Cavalcantti e Renato Piaba.

Foto: Mateus Ross Foto: Mateus Ross Foto: Mateus Ross Foto: Mateus Ross Foto: Mateus Ross Foto: Mateus Ross

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.