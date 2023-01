Veja como funciona o LIMITE ADICIONAL do cartão de crédito do Nubank

O Nubank libera aos seus clientes, além do crédito tradicional do cartão, um limite adicional para o pagamento de boletos com o “roxinho” (apelido dado ao cartão de crédito da fintech). A funcionalidade ainda está sendo liberada aos poucos, mas já está ajudando muitos clientes que já a possuem.

Qual é o valor do Limite Adicional?

O valor liberado no recurso varia para cada cliente, considerando os mesmos critérios tradicionais utilizados pela empresa, como a análise prévia de crédito. Todavia, o usuário pode conferir quanto tem disponível na hora de pagar um boleto com o cartão de crédito.

Neste sentido, caso possua limite, será notificado assim que escolher o pagamento pelo cartão de crédito. Todavia, vale ressaltar que o limite também pode variar, ou seja, pode não ser o mesmo de um mês para o outro.

Além da vantagem do próprio recurso, o Limite Adicional não cobra nenhum tipo de taxa. Ademais, os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) são os mesmos aplicados na função de pagamento de boletos pelo cartão de crédito.

Como pagar um boleto usando o Limite Adicional?

Veja a seguir como pagar um boleto pelo cartão de crédito usando o Limite Adicional:

Acesse o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Na tela inicial, clique em “Pagar”; Selecione “Pagar boletos”; Escaneie o boleto ou digitar o código de barras; Selecione “Escolher forma de pagamento” – nesta tela, caso tenha limite adicional disponível, a informação será mostrada aqui; Clique em “Cartão de crédito” e escolher o número de parcelas; Verifique as informações do pagamento; Toque em “Pagar”, inserir sua senha de 4 dígitos para confirmar e pronto.

Como pedir a segunda via do cartão do Nubank?

A segunda via do cartão de crédito pode ser solicitada através do aplicativo do Nubank. Veja abaixo como o procedimento funciona:

Acesse o App do Nubank; Clique na opção “Meus cartões”, na tela inicial; Em seguida, selecione o seu cartão físico; Na tela, aparecerá as informações do seu cartão, portanto, clique em “Configurar”; Selecione a opção “Cartão perdido ou danificado”; Por fim, informe o motivo da sua solicitação e siga as próximas instruções.

Após finalizar o procedimento, aguarde o contato, via chat, de um dos atendentes do Nubank. Nesse canal de mensagens, você confirmará seu endereço, dentre outras informações que o atendente solicitar.

Lembrando que o prazo para recebimento do cartão físico é entre 10 a 20 dias úteis, de acordo com a região que será enviada:

Rio de Janeiro e São Paulo – 10 dias úteis;

Minas Gerais e Espírito Santo – 12 dias úteis;

Sul, Nordeste e Centro-Oeste – 15 dias úteis;

Norte – 20 dias úteis.

Dicas para aumentar o limite do cartão Nubank

Para estabelecer o valor do limite de cada cliente, a fintech conta com uma tecnologia em algoritmos. Neste sentido, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

No entanto, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.