veja detalhes sobre a prova

O ano de 2023 começou e com ele surgem as oportunidades para quem deseja ingressar na carreira pública. Por exemplo, o Concurso CGM RJ é um dos muitos concursos disponíveis para esse ano.

Essa é a chance para aqueles que estudaram e querem entrar para a Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Aliás, o edital já foi publicado e oferece 41 vagas para o cargo de Técnico de Controle Interno e Contador.

Portanto, se você quer saber mais informações importantes como o que estudar ou mais detalhes sobre a inscrição, não deixe de nos acompanhar até o final. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades sobre esse concurso.

Confira como fazer a inscrição para o concurso CGM RJ

Conquistar um cargo público é o sonho de muitas pessoas, seja pelos salários bem atrativos ou por conquistar uma excelente carreira profissional. Então, uma boa oportunidade que surgiu logo no início do ano é o concurso CGM RJ.

De acordo com o edital publicado serão 41 vagas disponíveis. Sendo 1 para Técnico de Controle Interno e 40 para Contador. Além do mais, os salários iniciais são de R$12.542,45 reais para ambas as funções.

Mas para aqueles que estão preocupados com o quantitativo de vagas, vale ressaltar que o Controlador Geral, Gustavo Bramili, acatou a possibilidade da utilização do cadastro reserva.

As inscrições para o concurso vão do dia 09 de janeiro até 09 de fevereiro de 2023. Assim, a taxa é de R$150 reais para ambos os cargos. Dessa forma, o pagamento deve ser feito até o dia 10 de fevereiro. Por isso, anote na sua agenda para não perder o prazo.

Confira o cronograma das provas para o Concurso CGM RJ

Se você vai participar do Concurso CGM RJ deve ter atenção sobre o que estudar para as provas. Afinal, todos sabem que para garantir uma boa colocação entre os aprovados, é essencial ter muita dedicação e perseverança para garantir um bom resultado.

Portanto, as provas estão previstas para o dia 2 de abril na cidade do Rio de Janeiro. A divisão da aplicação acontece da seguinte forma:

Na parte da manhã, das 8h às 13h serão realizadas as provas para o cargo de Contador. Enquanto, na parte da tarde, das 15h às 20h, ocorrerá a aplicação das avaliações para Técnico de Controle Interno.

As provas serão de múltipla escolha e deverão conter 100 questões. Além disso, as provas objetivas serão de caráter eliminatório e classificatório. Também ocorrerá a prova de títulos, de caráter classificatório, mas somente para o cargo de Contador.

Confira os requisitos necessários para os cargos do concurso CGM RJ

Para participar do concurso para Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, os candidatos deverão seguir alguns requisitos básicos no momento da inscrição.

Como dito anteriormente, as vagas disponíveis para o cargo de Contador são 40. Sendo que em sua distribuição estão: 30 de ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência e 8 para negros e indígenas.

Aliás, os requisitos para esse cargo são: escolaridade de nível superior em ciências contábeis e registro no respectivo órgão de classe.

Já para o cargo de Técnico de Controle Interno será apenas 1 vaga para ampla concorrência. Enquanto, o nível de escolaridade exigido é de superior completo em qualquer área.

Portanto, se você se encaixa em algum desses requisitos, vale a pena garantir a sua inscrição para tentar uma vaga no cargo escolhido.

Lembre-se que a possibilidade de cadastro reserva não foi descartada. Então, se você não ficar entre os escolhidos logo de primeira, as chances de ingressar na carreira pública ainda não acabaram.

Confira o conteúdo programático do Concurso CGM RJ

Vamos conferir agora o que o candidato precisa estudar para garantir sua vaga no Concurso CGM RJ.

Seja para Técnico de Controle Interno ou para Contador o conteúdo programático para conhecimentos gerais será da seguinte maneira:

Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Direito Administrativo e Direito Constitucional.

Já nos conhecimentos específicos as especialidades exigidas para o cargo de Contador são: Contabilidade Aplicada, Contabilidade Geral, Finanças Públicas e Auditoria Governamental.

Por fim, para técnico essas são as disciplinas: Direito Administrativo, Controles Internos, Finanças Públicas e Auditoria Governamental.

No entanto para ser aprovado no concurso, o candidato deve acertar no mínimo 50% do total da prova. Além disso, não pode zerar em nenhuma das disciplinas.

Agora que você já conhece todos os detalhes sobre o Concurso CGM RJ é só se preparar para as provas e aguardar a data de inscrição.