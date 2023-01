Veja famosos que acompanharam a posse de Lula

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Muitos famosos e personalidades foram acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República neste domingo (1). Um dos primeiros a postar fotos foi Irandhir Santos, que estava com o marido, Roberto Efrem Filho.

A atriz Leandra Leal caprichou no figurino. Ela estava com um terninho e um batom vermelho, acompanhada do marido, o cineasta Guilherme Burgos. Já Ana Hikari postou diversos cliques nas redes sociais, ao lado do pai, o professor Almir Almas. “Eu to vivendo um momento histórico com meu pai. Estamos no planalto, pra posse do nosso presidente! Sou a pessoa mais feliz do mundo! É LULA PRESIDENTE!”, escreveu ela. Além deles, Flor Gil, Duda Beat, Gil do Vigor e muito mais.

Confira abaixo:

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Foto: Reprodução / Redes Sociais

