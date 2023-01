veja fotos da nova decoração da casa

A casa do Big Brother Brasil 23, que estreia na segunda-feira (16), ganhou uma decoração inspirada em viagens. Em cada cômodo, um estilo de viagem, região ou país é representado. A decoração foi revelada quinta (12), pelos apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara.

Se os brasileiros pudessem escolher um lugar para passar uma temporada, em qualquer lugar do mundo, a resposta de muitos certamente seria a casa do ‘Big Brother Brasil’. Para atender ao desejo de alguns deles – os sortudos integrantes da Pipoca e do Camarote – e com inspiração nas maiores viagens que o BBB pode proporcionar, a casa desta edição apresenta destinos que vão de paisagens naturais e urbanas a um passeio por outra dimensão. Afinal, lá é o lugar onde tudo acontece de maneira única, como nunca se viu.

Centro de todos os encontros e principal ponto de reunião do grupo de confinados, a sala tem tudo que um bom viajante pode querer. Na decoração deste cômodo, itens que remetem ao local perfeito para o planejamento de uma nova jornada, além de lembranças trazidas dos mais variados destinos.

Já os quartos apresentam a oposição entre deserto e fundo do mar. Em um deles predominam os tons terrosos, e os elementos rochosos e arenosos são protagonistas da decoração e das estampas. No outro, conchas, algas e animais marinhos preenchem as roupas de cama, chão e paredes do cômodo. Os aposentos do líder seguem no andar de cima, mas agora com um upgrade: a chegada de uma central de controle que conta com bancada de comandos, leitor biométrico e sensor touch.

E se existisse um lugar perfeito para o teletransporte, o confessionário seria um forte candidato a preenchê-lo. Na nova temporada, o espaço promove uma viagem lúdica aos participantes e representa a ponte entre as duas realidades do reality: a de dentro e a de fora da casa. Luzes coloridas posicionadas em forma de espiral, a famosa cadeira ao centro e formas geométricas do chão ao teto dão a sensação de adentrar uma realidade paralela.

Na hora da comida, não tem escapatória: é Vip ou Xepa. E o local de cada grupo nas duas cozinhas mais vigiadas do país já está repaginado. Quem for Vip, vai usufruir de um cômodo que lembra o aconchego de uma casa de serra, com direito a uma lareira artificial e a móveis e cores amadeiradas predominando no ambiente. Já a Xepa vai preparar a comida em uma cozinha típica de casa de praia, com tons azuis e verdes na paleta de cor e um destaque à parte na mesa de refeições, cujo tampo faz alusão a uma grande prancha de surf. Os fogões dos dois grupos continuam posicionados frente a frente, garantindo a troca de olhares entre quem cozinha com maior ou menor variedade de alimentos a cada semana.

O banheiro da nova casa remete a uma gruta, com pedras e folhas dando charme ao ambiente. Vale lembrar que o consumo consciente segue sendo regra e o desperdício de água, seja na hora do banho ou em qualquer outra ocasião, pode colocar todo mundo no “tá com nada”.

A área externa tem muros que reúnem paisagens de diferentes destinos em um só lugar, indo dos arranha-céus de grandes metrópoles à calmaria das áreas residenciais, com direito a um painel com grafite exclusivo produzido por artistas que fazem parte da equipe da TV Globo. A piscina ainda garante frescor e lazer para os dias de sol e, bem ao lado dela, fica o inédito bar molhado, que pode ser abastecido em ocasiões especiais, surpreendendo os confinados com bebidas para quebrar a rotina.

Também no gramado, a academia, desta vez, representa um farol. Para facilitar o planejamento de jogo dos participantes, além de aparelhos de musculação, o cômodo conta com poltronas para acomodar aliados e o já tradicional painel tático que possibilita montar e visualizar diferentes estratégias para o game. As paredes têm uma textura que remete à ferrugem, lembrando a aparência da grande estrutura à beira-mar.

Confira fotos da nova decoração da casa:

