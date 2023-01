veja lista de times preferidos entre os participantes da casa

Foto: Reprodução

Em meio às primeiras rodadas dos campeonatos estaduais, chegamos ao tempo da nova edição do Big Brother Brasil, um dos programas mais aguardados do ano. Há multidões que amam e outras que odeiam, mas a atração não passa despercebida e divide as opiniões do público.

Aos poucos, cada um dos participantes do reality show vai revelando que também tem preferências e paixões esportivas na casa mais vigiada do país e isso geralmente pode gerar resenhas. Mas se muita coisa é mistério, o time de coração dos brothers e sisters já é de conhecimento público, segundo levantamento feito pelo GE.

De acordo com o site, o Corinthians aparece na liderança entre os candidatos e é o time com o maior número de torcedores (seis participantes). Dois dos 22 concorrentes assumem que não possuem nenhum clube de coração e dizem torcer apenas para a Seleção Brasileira.

Da lista de participantes, dois integrantes dizem torcer para dois times cada. O ator Gabriel Santana divide-se entre São Paulo e Flamengo, clubes de estados diferentes, e a atriz Bruna Griphao consegue a proeza completamente estranha de torcer para equipes arquirrivais do Rio de Janeiro e que protagonizam o épico Fla-Flu.

Se o Corinthians conta com a preferência da maioria dos participantes do game, o seu arquirrival Palmeiras tem como único representante declarado na casa um dos seus torcedores mais fanáticos e grande conhecedor desta

rivalidade: o jornalista Fred, apresentador do canal esportivo Desimpedidos. Se essa composição vai gerar polêmicas, ainda não sabemos.

Confira os times de 20 dos 22 participantes:

Corinthians: 6 (Aline Wirley ©, Key Alves ©, MC Guimê ©, Amanda, Ricardo e Sarah)

Flamengo: 4 (Antonio “Cara de Sapato” ©, Bruna Griphao ©, Gabriel Santana © e Tina)

Fluminense: 2 (Bruna Griphao © e Marvvila ©)

São Paulo: 2 (Gabriel Santana © e Gabriel)

Sem time: 2 (Bruno e Marília)

Águia de Marabá: 1 (Paula)

Bahia: 1 (Cezar)

Criciúma: 1 (Larissa)

Grêmio: 1 (Cristian)

Internacional: 1 (Gustavo)

Palmeiras: 1 (Fred ©)

Santa Cruz: 1 (Domitila Barros©)

Vasco: 1 (Fred Nicácio ©)

© Candidatos que fazem parte do grupo Camarote.

Atletas na briga pelo prêmio

A edição deste ano conta também com dois atletas vencedores em suas modalidades: o lutador de MMA Antonio “Cara de Sapato” e a jogadora de vôlei Key Alves. Certamente serão dois candidatos competitivos e estratégicos durante o programa. A conferir!

