Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador e RMS nesta quinta (19)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 169 vagas de emprego abertas quinta-feira (19). Entre as oportunidades, estão vagas para corretor de imóveis, pedagogo auxiliar, locutor anunciador, recepcionista de hotel e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Administração ou Contabilidade, a partir do 3º período

Bolsa auxílio R$ 750,00 + benefícios

05 VAGAS

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Pedagogia, a partir do 4º período

Bolsa auxílio R$ 800,00 + benefícios

05 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Ciências Contábeis, a partir do 4º período

Possuir o nível intermediário do Pacote Office

Bolsa auxílio R$ 700,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Ter habilitação categoria “A” com veículo próprio (moto)

Salário: R$ 1.302,00+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter disponibilidade para trabalhar em Costa de Sauípe

Salário: R$ 1.502,26+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir experiência em manutenção e instalação de sistemas de ar condicionado.

Salário: R$ 1.302,00 + benefícios

05 VAGAS

ASSISTENTE FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter experiência na área fiscal e conhecimento no Pacote Office

Salário: R$ 1.781,31 + benefícios

03 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência no ramo de delivery, disponibilidade para trabalhar à noite

Residir nos bairros: Itapuã, Mussurunga, Stella Maris, São Cristóvão, Cajazeiras IV ou Castelo Branco.

Salário: R$ 1.320,00 + benefícios

04 VAGAS

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter disponibilidade para trabalhar horário de shopping fechamento das 14h às 22h20

03 VAGAS

COORDENADOR PEDAGÓGICO

Ensino Superior completo em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CUIDADOR DE PESSOAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir curso técnico em enfermagem, experiência com paciente com gtt, bolsa de colostomia e pacientes acamados

Ter disponibilidade para viagem

05 VAGAS

ENCARREGADO DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir experiência como encarregado na área de limpeza, conhecimento em tratamento de piso e Pacote Office

Salário: R$ 1.736,00 + benefícios

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana

Salário: R$ 1.302,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar em Costa de Sauípe

Salário: R$ 2.455,70 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir habilitação categoria “B”

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar em Costa de Sauípe

Salário: R$ 2.455,70 + benefícios

02 VAGAS

PEDAGOGO

Ensino Superior Completo em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior Completo em Letras com Inglês

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir inglês avançado

01 VAGA

PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir inglês avançado

02 VAGAS

TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Ter conhecimento em sistema de alarme, habilitação categoria “A” e “B”

Salário: R$1.800,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Ter disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.302,00 + benefícios

05 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CENTRAL – PITUAÇU

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir conhecimento em manutenção predial (mecânica, elétrica, civil e hidráulica) e disponibilidade para trabalhar em Costa de Sauípe

Salário: R$ 5.859,77 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES

Ensino Médio Completo

Não exige experiência na função

Possuir curso técnico em Eletrotécnica, Eletromecânica, Elétrica ou similares

Ter CNH categoria A

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Locutor anunciador Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região de Vasco da Gama. 1.740,87 + benefícios 1 Pedagogo auxiliar Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Fazenda Grande do Retiro. 1.815,00 + benefícios 1 Camareira de hotel Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Suburbana. a combinar + benefícios 1 Recepcionista de hotel Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Suburbana. a combinar + benefícios 1 Repositor de mercadorias Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Liberdade e disponibilidade para pegar peso. 1.401,00 + benefícios 2 Costureira (vaga temporária de 10 dias) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter vivência em reformas de Abadas e trabalhar nos dias de Carnaval. a combinar 10 Passador de roupa em máquina industrial Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Calandrista Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Caseiro Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Estrada do Coco (Vilas de Abrantes) e dormir 1.302,00 + benefício 1 Promotor de Vendas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com vendas, desejável experiência na área de telefonia, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual) a combinar + benefícios 2 Auxiliar de Departamento de Pessoal Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requiusitos imprescindíveis: Conhecimento no Sistema Master Maq e E-social, folha de pagamento 2.300,00 + benefícios 1 Vendedor de Material Esportivo Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, desejável experiência com vendas de material esportivo Comissão + benefícios 1 Auxiliar de Estoque Ensino médio completo, 6 meses de experiência ter conhecimento de informática e vaga zoneada para os bairros: Mares, Ribeira, Caminho de Areia, Massaranduba, Uruguai, Lobato, San Martins, Fazenda Grande do Retiro e Liberdade a combinar + benefícios 1 Consultor Comercial Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento de informática 1.342,00 + benefícios 3 Repositor de Frios Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro do Imbui a combinar + benefícios 1 Repositor de Hortifrut Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao Pituba a combinar + benefícios 1 Vendedor interno (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento em Informática, ter fácil acesso a região da Cidade Baixa e Shopping Salvador. 1.401,00 + benefícios 3 Professor de séries iniciais Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região. a combinar + benefícios 4 Auxiliar de classe Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região a combinar + benefícios 4 Cozinheiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região a combinar + benefícios 1 Corretor de Imóveis Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias,Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual) comissão 5 Pintor de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Pintor de obras Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para trabalhar em Ilhéus. 2.145,00 + benefícios 40 Auxiliar de depósito ou Auxiliar Carga e Descarga Pesada Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: vaga exclusiva para moradores de Simões Filho ou Suburbana, ter disponibilidade total de horário a combinar + benefícios 3 Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência. 1.313,00 + benefícios 1 Coletor de lixo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência. 1.313,00 + benefícios 1 Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Lauro de Freitas ou Stellas Maris a combinar + benefícios 2 NÃO PCD 104 PCD 4 TOTAL DE VAGAS: 108

