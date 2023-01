Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador e RMS nesta quinta (26)

Foto: Divulgação / SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 138 vagas de emprego abertas quinta-feira (26). Entre as oportunidades, estão vagas para repositor de mercadoria, operador de caixa, assistente de mídias sociais, assistente financeiro e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, disponibilidade de horário para trabalhar das 16h as 01h

Residir nos bairros: Barra, Rio Vermelho, Federação, Centenário, Graça, Campo Grande ou Vasco da Gama

Salário: R$1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função em CTPS

Possuir experiência com cortes de carne

Salário: R$1.312,16 + benefícios

Observação: candidato pode ter experiência como açougueiro

02 VAGAS

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

BARMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade de horário e residir nos bairros: Rio Vermelho, Nordeste, Amaralina, Pituba, Ondina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e regiões adjacentes

03 VAGAS

CHAPISTA DE VEÍCULOS (FABRICAÇÃO)

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A ou B

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade de horário

Residir nos bairros: Rio Vermelho, Nordeste, Amaralina, Pituba, Ondina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e regiões adjacentes

03 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, disponibilidade de horário para trabalhar das 16:00h as 01:00h e residir nos bairros: Barra, Rio Vermelho, Federação, Centenário, Graça, Campo Grande ou Vasco da Gama

Salário: R$1.500,00 + benefícios

02 VAGAS

GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino Superior Completo em Psicologia, Administração, Gestão De Rh, Contábeis ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência com folha de pagamento e reposição

Salário: R$ 2.500,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH A e conhecimento em motores 2 e 4 tempos

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir habilitação categoria “B”, curso técnico na área de refrigeração, conhecimento em Split, Hi-Wall, cassete, piso-teto, amplo conhecimento na área de refrigeração e disponibilidade para viagens

Salário: R$ 1.690,00 + 30% de adicional de periculosidade

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir conhecimento com material de construção e na área de esquadria de alumínio

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir conhecimento com informática, pacote Office e experiência em clinica odontológica

Salário: R$ 1.320,00 + benefícios

01 VAGA

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência no ramo de esquadrias de alumínio, corte e montagem de peças

Salário: R$1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir conhecimento em informática (Excel, Word)

Residir nos bairros: Barra, Graça, Garcia, Centenário, Ondina e regiões adjacentes

01 VAGA

SUSHIMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.601,45 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter curso completo técnico completo e experiência em exames de raios-X

01 VAGA

TÉCNICO QUÍMICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir curso técnico em química, CNH categoria “A” e veiculo próprio

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses em CTPS

Possuir moto própria e Habilitação A

Salário: R$ 1.302,00 + benefícios

02 VAGAS

Vagas do SIMM

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Repositor de Mercadoria Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário 1.401,00 + benefícios 10 Auxiliar Financeiro ( estágio ) Ensino superior cursando Ciências Contábeis a partir do 5º semestre, imprescindível Inglês e Excel básico. a combinar + benefícios 1 Encarregado de lavanderia Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza Ensino fundamental completo , 6 meses de experiência, disponibilidade para atuar na limpeza na área de construção civil. a combinar + benefícios 10 Soldador maçariqueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência 2.000,00 + benefícios 2 Motorista Carreteiro Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, Curso Atualizado de MOPP, Cargas Indivisíveis e Direção Defensiva, disponibilidade para trabalhar em sistema de escala a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade em trabalhar em Vilas do Atlântico 1.336,71 + benefícios 1 Churrasqueiro Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Garçom (vaga temporária 30 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro da Barra a combinar + benefícios 3 Motorista de Ônibus (vaga intermitente) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, Curso atualizado de condutor de passageiro e experiência transporte para fábricas, empresas ou turismo, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação é Intermitente a combinar + benefícios 15 Operador de Caixa Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e vaga exclusiva para moradores do bairro de Tancredo Neves, Conforme a Nova Lei Trabalhista a Contratação será pelo Regime Parcial de Horas salário a combinar 1 Cozinheiro de restaurante Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. 1.417,50 + benefícios 2 Assistente de Mídias Sociais (vaga de estágio) Ensino superior incompleto em Marketing e áreas afins (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), sem experiência, imprescindível ter habilidade com editores de imagem, sites e hospedagens Bolsa : 550,00 + benefício 1 Cozinheira (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência 1.302,00 + benefícios 2 Motorista Operador de Caminhão Munck Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D e curso de munk a combinar + benefícios 1 Sinaleiro ou Rigger Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso de rigger a combinar + benefícios 1 Ajudante de Estrutura Metálica Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, experiência com montagem de balancim elétrico e manual, será um diferencial a combinar + benefícios 1 Vendedor de Interno (vaga exclusiva do PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência vendas, imprescindíveis ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping, ter vivência ou experiência com vendas de cosméticos será um diferencial a combinar + benefícios 5 Empacotador Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Vasco da Gama. 1.302,00 + benefícios 2 Supervisor de higienização hospitalar Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de higienização hospitalar. a combinar + benefícios 4 Assistente Financeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática a combinar + benefícios 1 Supervisor de Cosméticos (vaga exclusiva do PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 3º semetre de Administração ou Recursos Humanos ou Pegagogia pela manhã), 6 meses de experiência, ter experiência ou vivência no ramo de cosméticos será um diferencial, imprescindível: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite a combinar + benefícios 1 Vendedor interno (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento em Informática, ter fácil acesso a região da Cidade Baixa e Shopping Salvador. 1.401,00 + benefícios 1 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade de horário. a combinar + benefícios 4 Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade de horário, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana e Cidade Baixa. 1.302,00 + benefícios 2 Auxiliar de Bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível disponibilidade de trabalhar em Imbassaí. 1.375,00+ benefícios 3 Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de trabalhar em Imbassaí. 1.375,00+ benefícios 2 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível disponibilidade de trabalhar em Imbassaí. 1.375,00+ benefícios 3 Lider de lavanderia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de trabalhar em Imbassaí. 1.655,95 + benefícios 1 Supervisor de Governança (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de trabalhar em Imbassaí. 2.285,56 + benefícios 1 Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível disponibilidade de trabalhar em Imbassaí. 1.375,00+ benefícios 4 Agente de Apoio (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, imprescindível ter boa dicção. a combinar + benefícios 1 Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter conhecimento em Informática. a combinar + benefícios 2 Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível disponibilidade de horário. 1.302,00 + benefícios 20 NÃO PCD 68 PCD 43 TOTAL DE VAGAS: 111

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.