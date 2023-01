Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador e RMS nesta segunda (23)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 211 vagas de emprego abertas segunda-feira (23). Entre as oportunidades, estão vagas para auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, supervisor de higienização hospitalar, pedagogo auxiliar e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

ATENDENTE BALCONISTA (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Ter conhecimento em informática (Excel, Word) e ter disponibilidade para estagiar no horário matutino.

Bolsa auxílio R$ 450,00 + benefícios

02 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE (ESTÁGIO)

Ensino Médio Incompleto

Residir nos bairros de Pau da Lima, Dom Avelar ou outros bairros próximos a Castelo Branco

Ter disponibilidade para estagiar nos horários matutino ou vespertino.

Bolsa auxílio R$ 500,00 + benefícios

02 VAGAS

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 2.000,00+ benefícios

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter disponibilidade para trabalhar em Costa de Sauípe

Salário: R$ 1.502,26+ benefícios

02 VAGAS

BARMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.302,00+ benefícios

01 VAGA

BARMAN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Residir em bairros como Rio Vermelho, Ondina, Vasco Da Gama, Brotas, Federação – bairros próximos a Barra

Salário: R$ 1.302,00+ benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir conhecimento básico em Excel

Salário: R$ 1.523,82+ benefícios

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.340,00+ benefícios

10 VAGAS

INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$1.391,00 + benefícios

02 VAGAS

INSTALADOR DE VIDRO TEMPERADO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir experiência no manuseio de vidro e instalação das esquadrias

Salário: R$1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

LÍDER DE SETOR

Ensino Superior Incompleto em Administração ou Gestão Comercial, a partir do 3º período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter experiência no setor de frios e disponibilidade de horário

Salário: R$2.433,00 + benefícios

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior Completo em Letras com Inglês

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir inglês avançado

01 VAGA

PROFESSOR DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Biologia

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Geografia

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Matemática

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROFESSOR DE FÍSICA

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Física

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

PROFESSOR DE QUÍMICA

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Química

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

OPERADOR DE FROTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir habilitação categoria B, curso de direção defensiva, curso de primeiros socorros e pacote Office intermediário.

Salário: R$1.424,88 + benefícios

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade de horário para trabalhar em um dos seguintes turnos: 6h30h às 13h30h, 13h às 21h ou 21h às 7h.

Salário: R$1.302,00 + benefícios

02 VAGAS

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Ensino Superior Completo em Licenciatura em Matemática

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência no ramo de esquadrias de alumínio, corte e montagem de peças.

Salário: R$1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter conhecimento em informática (Excel, Word)

Residir nos bairros da Barra, Graça, Garcia, Centenário, Ondina e regiões adjacentes

01 VAGA

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter curso completo técnico completo e experiência em exames de raios-X

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CENTRAL- PITUAÇU

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência na função

Ter disponibilidade de horário e para executar serviço braçal voltado para carregamento de mercadorias

30 VAGAS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter experiência em veículos pesados

Salário: R$ 2.144,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SHOPPING BARRA

EMPACOTADOR

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

25 VAGAS

ASCENSORISTA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Supervisor de higienização hospitalar Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de higienização hospitalar. a combinar + benefícios 4 Assistente Administrativo Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática a combinar + benefícios 1 Assistente Financeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática a combinar + benefícios 1 Auxiliar de Pessoal (vaga de estágio e PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino superior incompleto em Administração ou Ciência Contábeis (estar cursando a partir do 3º semestre a noite), sem experiência Bolsa a combinar + benefícios 1 Auxiliar Fiscal e Contábil (vaga exclusiva do PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 1 Repositor de Frios Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro Corredor da Vitória a combinar + benefícios 3 Repositor de Hortifrut Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao Pituba a combinar + benefícios 3 Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro Ondina, Corretor da Vitória e Simões Filho a combinar + benefícios 3 Auxiliar administrativo Ensino médio completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Vendedor de Interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: VIVÊNCIA COMO OPERADOR DE CAIXA E VENDAS DE FERRAGENS. a combinar + benefícios 1 Empacotador Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Vasco da Gama. 1.302,00 + benefícios 2 Encarregado de higienização hospitalar Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de higienização hospitalar. a combinar + benefícios 8 Vendedor de Interno (vaga exclusiva do PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência vendas, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping, vivência ou experiência com vendas de cosméticos a combinar + benefícios 10 Vendedor interno (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento em Informática, ter fácil acesso a região da Cidade Baixa e Shopping Salvador. 1.401,00 + benefícios 3 Supervisor de Cosméticos (vaga exclusiva do PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino superior incompleto (estar cursando a partir do 3º semetre de Administração ou Recursos Humanos ou Pegagogia pela manhã), 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite, experiência no ramo de cosméticos a combinar + benefícios 1 Garçom (vaga temporária 30 dias) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro da Barra a combinar + benefícios 3 Motorista de Van ou Transporte Escolar Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D, Curso de condutor de passageiro e transporte escolar, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação MEI, vaga zoneada para bairros próximos ao Shopping da Bahia (Pernambués, Saramandaia, Brotas), desejável experiência com transporte escolar a combinar + benefícios 1 Operador de monitoramento (CFTV) Ensino médio completo, 6 meses experiência recente (2019 a 2022), requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, fácil acesso aos bairros de Salvador, curso na área a combinar + benefícios 3 Locutor anunciador Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região de Vasco da Gama. 1.740,87 + benefícios 1 Pedagogo auxiliar Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da egião da Fazenda Grande do Retiro. 1.815,00 + benefícios 1 Camareira de hotel Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Suburbana. a combinar + benefícios 1 Recepcionista de hotel Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Suburbana. a combinar + benefícios 1 Costureira (vaga temporária de 10 dias) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter vivência em reformas de Abadas e trabalhar nos dias de Carnaval. a combinar 10 Passador de roupa em máquina industrial Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Calandrista Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 8 Vendedor de Material Esportivo Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, desejável experiência com vendas de material esportivo Comissão + benefícios 1 Professor de séries iniciais Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região. a combinar + benefícios 4 Cozinheiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário. 1.302,00 + benefícios 20 Assistente administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e excel intermediário. 2.123,00 + benefícios 1 Auxiliar de limpeza ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência. 1.313,00 + benefícios 1 Coletor de lixo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência ) Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência. 1.313,00 + benefícios 1 NÃO PCD 85 PCD 23 TOTAL DE VAGAS: 108

