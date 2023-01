Veja o menu do jantar da posse de Lula

Foto: Matheus Rodrigues/g1

Após a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está previsto um jantar de recepção para convidados. O menu, assinado por chefes renomados de diversas partes do país, privilegia ingrediente típicos do Brasil e da cultura local.

No grupo está Kátia Barbosa, que já foi jurada do reality “Mestre do Sabor”; Ieda Matos e a baiana Nara Amaral, do restaurante Di Janela.

A chefe Kalymaracaya Nogueira, que participa com um prato chamado Ho’o xanena xupu (mojica de mandioca com peixe), disse que a primeira-dama que realizou o pedido de um cardápio brasileiro.

“Foi um pedido da Janja para a Bela Gil, um menu que representasse a riqueza do Brasil. […] Como sou uma das pioneiras a falar sobre o assunto gastronomia indígena, pensei numa receita que contemplasse a cultura indígena, mas que também os ingredientes fossem fáceis de encontrar lá em Brasília”, disse ela ao g1.

A única opção de bebida descrita no cardápio é a gin tônica com flor de clitória, de Bela Gil, que foi nomeada para o núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição do governo eleito. Além de chef de cozinha, Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil, é apresentadora de TV.

Confira abaixo o cardápio completo:

