veja o passo a passo para ser MEI

Já pensou começar o ano abrindo sua própria empresa e se tornar MEI? Se esse é o seu sonho, continue com a gente até o final. Pois, mostraremos o passo a passo de como se tornar Microempreendedor Individual.

Essa é a oportunidade para quem deseja investir na profissão e regularizar sua situação. Afinal de contas, são vários benefícios que garantem mais tranquilidade e segurança para quem trabalha como autônomo ou são pequenos empreendedores.

Portanto, se você quer saber mais informações importantes sobre esse assunto, não deixe de nos acompanhar. Porque, hoje, abordaremos mais detalhes para você se tornar um MEI.

Por qual razão se tornar um MEI?

O regime MEI foi criado em 2009 pelo Governo Federal. Então, ele visa ajudar os trabalhadores autônomos e pequenas empresas que possuem um faturamento anual de até R$81 mil ou R$6.750,00 por mês.

Sendo assim, quando você se cadastra como um Microempreendedor individual passa a ter CNPJ. Logo, pode ter algumas vantagens como: facilidades em abrir contas bancárias, por exemplo.

Outro fator importante para quem deseja ser MEI é poder contar com menos burocracia na hora de fazer empréstimos. Além disso, o trabalhador ainda vai poder emitir nota fiscal e passar assim a ter direitos de uma pessoa jurídica.

Por isso, confira a seguir, todas as vantagens e benefícios que o MEI oferece aos trabalhadores autônomos que desejam abrir sua empresa em janeiro.

Veja algumas informações importantes sobre o MEI

Uma das maneiras mais simples e baratas de formalizar seus serviços é através do MEI. Aliás, essa é uma excelente opção para quem deseja ter segurança e mais vantagens na hora de abrir sua empresa.

Para quem deseja abrir o próprio negócio, é importante saber que não é possível ser MEI sendo sócio ou administrador de outra empresa. Além disso, vale dizer que também que só é possível registrar um funcionário.

Vale ressaltar que para abrir o MEI o processo é totalmente gratuito. Na realidade, os custos são apenas com os pagamentos mensais da contribuição correspondente à sua área profissional.

O pagamento é feito através de boletos e variam de acordo com o salário apresentado. Ademais, o recolhimento deve acontecer até o dia 20 de cada mês.

Muitas pessoas se perguntam se é obrigatório emitir notas fiscais, e a resposta é: depende. No entanto, se a transação for comercial e acontecer para uma pessoa física a emissão não é obrigatória.

Porém, se for para uma pessoa jurídica ou outra empresa a emissão se torna obrigatória.

Conheça os benefícios e vantagens em ser MEI

O MEI é uma das maneiras mais usadas para regulamentar o seu serviço e manter seu negócio legalizado. Assim, para quem decide seguir por esse caminho existem muitas vantagens que mostraremos a seguir.

Primeiramente saiba que é essencial realizar o pagamento mensal do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) para garantir alguns benefícios da Previdência Social como, por exemplo:

Aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio doença, licença-maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão que são garantidos também para a família.

Outra grande vantagem em se tornar um Microempreendedor Individual é a isenção de impostos patronais, como a simplificação da estrutura contábil e fiscal.

No entanto, não é possível garantir para quem optar pelo MEI os mesmos benefícios que um trabalhador CLT tem direito, como o décimo terceiro, férias e FGTS.

Conheça as mudanças previstas para o MEI

Se você planeja abrir uma empresa e se tornar um Microempreendedor Individual em janeiro deve ficar atento. Pois, o ano começa com algumas mudanças previstas para esse segmento.

O MEI ganha cada vez mais espaço no mundo do empreendedorismo. Aliás, de acordo com pesquisas de especialistas do ramo, já são mais de 12 milhões de CNPJ ativos até dezembro de 2022.

De acordo com informações, o Governo Federal cogita fazer algumas mudanças nessa área. Aliás, uma delas é o limite de faturamento que hoje em dia é de R$ 81 mil por ano. Se aprovar o projeto de lei, de acordo com a nova legislação, passará para o valor de R$ 144,9 mil, o que significa o faturamento mensal máximo de R$ 12,1 mil.

Uma outra lei que está em tramitação no Congresso Nacional é a possibilidade de contratar até 2 empregados. Para ressaltar, atualmente, a lei só permite a contratação de um funcionário.

Portanto, se você deseja abrir sua pequena empresa ou regularizar sua profissão ainda este mês, é bom ficar atento às possíveis mudanças para fazer a melhor escolha.