veja o que os orixás trazem para 2023

O ano de 2023 já começou e três orixás fazem juntos a regência dos próximos12 meses: Exú, Oxum e Iemanjá. A informação foi concedida pelo pai Uran de Oxóssi, do Ilê axé Opô Odé Ibô localizado no bairro de Cassange, em Salvador. Em entrevista ao portal iBahia, ele começou explicando que os orixás estão interligados.

“Iemanjá é mãe de Exú e Oxum é muito venerada por Exú. Os pedidos de Oxum são sempre atendidos por Exú”, disse ele.

Mas, como os orixás irão projetar suas energias? Segundo pai Uran, Oxum é a orixá da beleza e da fertilidade e em 2023, ela vem representando a sabedoria e o poder feminino. “Com certeza, será um ano marcado pelo empoderamento das mulher. Ela vem trazendo também amor, casamento e fecundação. É inclusive, um ano propício para mulheres que não conseguem engravidar. Ela vêm dando esse auxílio.”

Vale ainda salientar que ao mesmo tempo, Oxum traz como ponto de atenção a vaidade extrema. Segundo o pai, as pessoas precisam ter cuidado com a competitividade e o desejo de vingança.

Aliada a Oxum, Iemanjá vem com a maternidade em destaque. Mas, também com cobrança e a rigidez de que as mães possuem. Sob sua regência, as pessoas precisam ter autoconfiança para enfrentar os problemas e cuidarem da mente, já que as lágrimas estarão presentes.

Exú sela o trio abrindo os caminhos. Ele tem um papel importante por ser o orixá da comunicação. Ele será o grande responsável por levar as mensagens a Olorum (Deus maior). Neste ano, Exú pede muito cuidado e conexão espiritual. “Ele pede que as pessoas acreditem, se conectem com o espiritual, se organizem melhor e tenham disciplina”, detalhou.

Pai Uran citou ainda que é um ano de polaridade de sentimentos. E que Exú brinca muito com a gente e a brincadeira é uma testagem. Por isso, é necessário manter o equílibrio.

“Exú deixa a mensagem: ‘Quem o bem fizer para si é’. No geral, teremos caminhos abertos em todos os sentidos. E sem medo de errar, 2023 será um ano muito superior a 2022, com ascenção das mulheres em todos os sentidos”, finalizou pai Uran de Oxóssi.

Os orixás e a Bahia

Orixás que regem 2023 estão ligados a água, por isso há uma previsão de muitos incidentes naturais. A Bahia vêm sofrendo por conta de muitas enchentes e alagamentos e isso deve continuar neste ano. Há ainda, segundo pai Uran, uma visão de desespero e frustração. Então, os baianos precisam se preparar e manter o equilíbrio.

Ele citou ainda a necessidade das autoridades prestaram atenção nessa situação. Até porque o choro que vem, vem isso. Em relação a doenças, a Covid-19 vai continuar. Há ainda uma indicação para após o carnaval, de novas normas de restrição.

No campo econômico, há muita abundância. Será um ano de muitas oportunidades para o emprego e principalmente para novos empreendimentos e microempreendedores.

Orixás e o amor

Diferente dos outros anos, em 2023, as pessoas estarão mais dispostas a se relacionar. Além disso, as pessoas terão mais coragem nos relacionamentos. Ou seja, que ficará junto ficará. Que estiver com instabilidade vai terminar.

Por ter Oxum e Exú, é necessário que as pessoas se mantenham equilibradas e tomem cuidado para não se atrapalhar com mais de uma relação.

