veja os capítulos de 9 a 14 de janeiro

Foto: Reprodução / TV Globo

Segunda-feira (9)

Laís percebe o interesse de Olívia por Moretti e aconselha a funcionária a fugir do cliente. Rose conta a Núbia que ouviu dizer que Brisa e o ex-marido iriam se reconciliar. Brisa recebe mais um aviso da vidente sobre um parente seu. Núbia repreende Ari por ter se encontrado com Brisa. Ari conta a Guerra que Moretti ameaçou Brisa, e o pai de Chiara deduz que o ex-sócio e Oto são responsáveis pelo hackeamento na licitação dos casarões. Cidália descobre que Dante sabe que a criança de Débora sobreviveu. Cotinha fica surpresa ao saber que Guida voltará para casa mesmo com Moretti ainda morando na residência. Moretti é obrigado a deixar Guida morar na casa.

Terça-feira (10)

Guida avisa a Moretti que em breve ele terá que desocupar a casa que pertence a ela. Stenio alerta Moretti para tomar cuidado com Guida. Guerra diz a Ari que Tonho não sairá mais sem seguranças. Guerra pede a Ari para entrar em contato com Oto. Dante diz a Sara que acha que o acidente de Débora compromete Guerra. Juliana comenta com Vandami que o desempenho de Brisa na audiência com o Juiz não foi bom. Joel aconselha Brisa a procurar Oto. Helô conta a Creusa que Juliana está namorando Vandami. Brisa bate na porta de Oto querendo o anel de volta.

Quarta-feira (11)

Brisa e Oto se beijam. Oto conta a Brisa sobre o hackeamento na licitação dos casarões e o motivo da preocupação de Moretti em ser descoberto. Ari diz a Dante que desconfia de que Oto tenha hackeado o computador da Fundação a mando de Moretti. Talita diz a Ari que Núbia tem um informante. Oto comenta com Vandami que acredita que Guerra quer que ele denuncie Moretti. Talita descobre que Núbia pega informações de Brisa com Rose. Guida pensa em retomar sua amizade com Guerra. Chiara fica revoltada ao descobrir que Ari esteve em Vila Isabel. Guida aproveita a presença de Moretti e liga para Guerra.

Quinta-feira (12)

Moretti ameaça Guida. Cidália mente para Bia dizendo que viu nos arquivos do hospital que a criança de Débora precisou ser transferida para uma maternidade quando nasceu. Dante diz a Sara que pressente que Cidália saiba onde está a criança de Débora. Pilar finge ser amiga de Creusa para espiar a movimentação da casa de Helô. Brisa promete esperar por Oto, caso ela seja preso. Moretti prende Guida no quarto para ela não procurar Guerra. Policiais aparecem na casa de Moretti ao ouvir os gritos de Guida.

Sexta-feira (13)

Moretti consegue despistar os policiais e tenta convencer Guida a fazer um acordo de separação com ele. Pilar afirma para seu comparsa que eles vão achar a localização do cofre. Isa avisa a Theo que Laís está se prejudicando no trabalho por causa dele. Ari estranha a curiosidade de Guerra em perguntar se ele sabe sobre a pesquisa que Dante está fazendo para encontrar uma pessoa. Helô aceita a sugestão de Creusa de chamar Pilar para fazer faxina. Guida procura Stenio e faz exigências que sejam realizadas no prazo de uma semana, para um acordo com Moretti. Laís comenta com Stenio que Oto está se sentindo pressionado. Ari aborda Oto na saída de seu trabalho.

Sábado (14)

Oto dispensa Ari, dizendo que não tem nada para falar com Guerra. Stenio diz a Laís que se sente incomodado de saber que Helô mantém em sua casa anotações sobre a localização do cofre. Pilar aceita trabalhar na casa de Helô. Dante pergunta a Ari se foi Guerra quem pediu para o ex-aluno sondar sobre a pesquisa. Rudá conta a Guida que viu Moretti com uma mulher loura. Sara pressiona Cidália para usar sua influência com Bia e acessar os arquivos do hospital em que Débora se internou. Núbia fica paralisada ao notar que foi flagrada por Chiara durante sua conversa ao telefone com Brisa.

