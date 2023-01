Veja os famosos que estão cotados para o ‘BBB 23’

Foto: Reprodução / Instagram

A lista de celebridades cotadas para o ‘Big Brother Brasil 23’ não para de crescer. Com estreia prevista para o dia 16 deste mês, os nomes dos participantes do elenco do ‘Camarote’ conta com possíveis entradas de Lexa, Roberta Miranda, Vitória Strada, Bruna Griphao e mais.

Lucas Lucco, João Guilherme e Murilo Huff também estão no radar da emissora carioca. A cantora baiana Majur também está cotada para a edição.

De acordo com a informações do colunista Fefito, Majur teria aceitado o convite para integrar o elenco de famosos da competição neste ano.

Em entrevista ao iBahia, a cantora confirmou participação no Festival de Verão 2023, que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, o que inviabilizaria a participação no “BBB”, que começa 12 dias antes da apresentação. Majur é convidada de Margareth Menezes, juntamente com Larissa Luz.

Musas do vôlei também estão sendo sondadas para a edição. De acordo com informações do jornal EXTRA, as bicampeãs olímpicas Thaisa Daher e Jaqueline Carvalho e a líbero do Osasco, Key Alves, disputam uma das vagas da edição.

Em 2022, entraram na casa 10 participantes do “Camarote” e 10 “Pipoca”. TV Globo ainda não anunciou quantos integrantes serão na atual temporada. Clique aqui e saiba tudo o que já se sabe da nova temporada.

