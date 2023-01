veja os filmes de 3 a 6 de janeiro

Foto: Divulgação

Sem saber quais filmes passarão durante a semana na “Sessão da Tarde”? Confira a programação de longas para toda a família e já prepara a pipoca para acompanhar a sessão de filmes de segunda à sexta após “Chocolate com Pimenta”. Confira:

Terça-feira (03) – ‘A Nova Cinderela’

Maltratada pela madrasta, Sam Montgomery sonha em deixar tudo para trás e estudar na universidade de Princeton. Sua vida muda quando a jovem conhece, pela internet, seu príncipe encantado. O que Sam não imagina é que o garoto é, na verdade, Austin Ames, um dos meninos mais populares da escola. Enquanto ela tenta esconder a verdadeira identidade, Austin luta para encontrar a sua Cinderela.

Um mágico de rua indiano viaja para a França e apaixona-se por uma mulher europeia. Ele acaba deportado para um lugar isolado do continente, junto com um grupo de refugiados africanos.

Quinta-feira (05) – ‘Os Smurfs 2’

Os Smurfs se unem a seus amigos humanos para resgatar Smurfette, que foi raptada por Gargamel. Ela conhece um feitiço secreto que pode transformar a mais nova criação do malvado feiticeiro em reais Smurfs.

Sexta-feira (06) – ‘Divórcio’

Com Camila Morgado e Murilo Benício. O casal Noeli e Júlio leva uma vida humilde, até que eles ficam ricos depois de criar um molho de tomate sucesso nacional. Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d’água para a separação. Cada um em busca do melhor advogado para defender seu patrimônio, eles entram num processo de divórcio bastante conturbado.

