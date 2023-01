veja os memes da estreia do programa

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A 23°edição do Big Brother Brasil já começou, e assim como acontece todos os anos, a estreia do programa garantiu reações e também diversos memes.

Nas redes sociais, o público comentou sobre os participantes, fez comparações com outras edições e repercutiu os melhores momentos. O destaque ficou para a associação do programa à série americana “Grey’s Anatomy”, por causa da quantidade de participantes da área de saúde.

Além disso, parte do público destacou a anergia dos novos brothers e sisters , alguns, inclusive, foram comparados a outros participantes que já passaram pela casa mais vigiada do Brasil. É o caso de Bruno, que foi associado a Gil do Vigor com uma mistura de Projota.

Confira os memes que repercutiram durante a estreia do BBB 23:

