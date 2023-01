veja previsão dos signos nesta segunda, 9 de janeiro

Foto: Reprodução / Redes sociais

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Saia e socialize, mas não esteja muito disposto a se envolver, apenas a se divertir e passar bons momentos, tudo isso porque é muito provável que na sequencia destes dias alguém…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro este início de ano parece ser uma mistura de coisas, já que você se verá tentado a gastar mais do que deveria. Embora se mostre como um período bastante promissor não cometa…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Esteja aberto a tudo que pode acontecer no amor, com sensações e sentimentos borbulhantes. Isto tudo porque surge em sua vida alguém que não deixará de lhe contar histórias…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro gasto em um item importante será dinheiro bem gasto, apenas você deve se concentrar no que é viável agora e deixar o resto para mais tarde, quando a tendencia é que se fortaleçam suas…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não tenha medo de se aventurar em um novo relacionamento que contradiga todos os tipos de preconceitos ou ideais que você tenha sobre um parceiro. Com essa pessoa começa uma…

Dinheiro & Trabalho: Um período que está se revelando excelente para você, momento perfeito para ampliar sua rede contatos e procurar outras opções para ganhar dinheiro. Aprenda novas habilidades que elas em…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Deve aceitar um convite que vai receber, pois terá a oportunidade de se encontrar com novas pessoas que gostará muito de conhecer. Você vai se divertir muito, e o que se prevê neste…

Dinheiro & Trabalho: Receberá suporte inesperado para resolver seus problemas financeiros, você terá o que é necessário para ser bem-sucedido nesse setor, os resultados logo serão percebidos. Será a hora de começar a…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não é o momento de parar de acreditar no amor em sua vida, mais ainda porque quem será o motivo de você mudar de opinião, está bem perto e será com ela que você vai sentir seu estômago…

Dinheiro & Trabalho: No entanto, seja um pouco difícil de entender agora, saiba que pode haver uma outra maneira de reforçar suas finanças, algo que na próxima semana pode ficar mais evidente para você. A rapidez com…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seja receptivo ao amor e não tenha medo de abrir os seus sentimentos, para que essa pessoa entre em sua vida de forma plena. Sua presença bela e harmoniosa resultará na obtenção…

Dinheiro & Trabalho: Muito provável que seus esforços e desejos muito logo deem frutos na frente financeira, sem dúvida se prevê um bom momento para tentar reorganizar qualquer tipo de desarranjo financeiro que você…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, não faz sentido se desiludir, já que um encontro casual coloca você de volta no caminho da felicidade a dois. Possivelmente seja um dos melhores dias do ano para fazer acontecer…

Dinheiro & Trabalho: Você terá sucesso ao enfrentar e esclarecer todas as desconfianças que estavam pairando no local de trabalho. A partir de agora todos aqueles com quem você se relaciona podem beneficiá-lo muito. Por isso…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Alguém que tem algo importante para desabafar, mas que não consegue encontrar o momento, o fará por esses dias agora, nem que seja via WhatsApp. Anime-se porque nela encontrará…

Dinheiro & Trabalho: Você vai entrar em um clima de decisões importantes sobre suas finanças, o que levará a ganhos notáveis. Não encontrará nenhuma falha em sua situação e deverá ter fundos suficientes para se…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém que você conhece, que não para de pensar em você aguarda o momento certo para mostrar o que sente. Com sua intuição e leitura dos ambientes, vai ser fácil para você descobrir…

Dinheiro & Trabalho: Você desfrutará de uma situação diferente e feliz no que diz respeito ao dinheiro. Trânsitos planetários o levarão a tirar a poeira de uma lista de coisas que você deseja, já que estará pronto para ir…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você vai se sentir mais atraente do que nunca, pronto para sair e conquistar o mundo, e nessa vibração deixe a sedução voltar e ser protagonista da sua vida. Preste muita atenção porque…

Dinheiro & Trabalho: Se há algo que você gostaria de comprar ou investir, provavelmente neste ciclo astral no seu signo, ficará mais do que feliz em saber que há boas chances de poder atingir esse sonho. Tudo porque alguns…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se está comprometido, aparece que se sentirá atraído por outra pessoa, porém, não caia em tentações das quais você pode acabar se arrependendo. Se está solteiro, quem deve entrar…

Dinheiro & Trabalho: Há um bom desempenho no que se refere a dinheiro neste ciclo, fato que manterá seu cofre transbordando na questão financeira. Você criará abundância ao se encontrar diante de um desafio no qual… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está em um momento mágico de amor, mas a dúvida se isso pode ser possível, se essa pessoas tem o mesmo interesse a ponto de virar algo mais forte o paralisa. Você tem que superar….

Dinheiro & Trabalho: Para quem tem passado alguns contratempos na área, é bom que saiba que um pouco de sorte está chegando em sua vida financeira, onde tudo começa a andar e evoluir positivamente, algo que precisam…Continue lendo o signo Peixes

