Veja quais filmes serão exibidos na Sessão da Tarde esta semana

Segunda-feira (16) – ‘Shrek Terceiro’

Em Shrek Terceiro, o rei Harold (John Cleese), pai de Fiona (Cameron Diaz), morre repentinamente. Com isto Shrek (Mike Myers) precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro (Eddie Murphy) e o Gato de Botas (Antonio Banderas), ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante. O principal candidato é Artie (Justin Timberlake), um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona.

Terça-feira (17) – ‘Miss Simpatia’

Lançado em dezembro de 2000 conta a história de uma agente do FBI que precisa se disfarçar em uma Miss para evitar uma ameaça de bombardeio em pleno concurso de beleza.

Quarta-feira (18) – ‘Os Parças 2’

Romeu precisa conseguir dinheiro e deixar o país o quanto antes para escapar de China, que saiu da cadeia e busca vingança. Para ajudá-lo, Toinho, Ray Van e Pilôra juntam forças para reformar uma colônia de férias. Quando o empreendimento começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Quinta-feira (19) – ‘A Fabulosa Gilly Hopkins’

Gilly Hopkins é uma garota de 12 anos que passa por diversos lares adotivos durante a vida. Ao ser enviada para a casa de Maime Trotter, ela planeja uma fuga para se juntar à sua mãe biológica, mas as coisas não são tão simples quanto ela imaginava.

Sexta-feira (20) – ‘O Menino que Queria Ser Rei’

Magia antiga encontra o mundo moderno quando o jovem Alex encontra a espada mística Excalibur. Para lutar contra a feiticeira Morgana, que ameaça o futuro da humanidade, Alex se une a um grupo de cavaleiros e ao legendário mago Merlin.

