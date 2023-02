Veja quando é possível renegociar IPVA atrasado

Quer saber se é possível renegociar IPVA atrasado? Geralmente as pessoas consideram algo assustador ter que lidar com o acúmulo de parcelas do IPVA, mas apesar dos juros, é possível fazer uma renegociação. Por isso, veja quando você pode fazer a renegociação e colocar o orçamento em dia.

Saiba mais sobre o IPVA atrasado

Para quem é proprietário de um carro, sabe o quanto é importante manter o IPVA sempre pago nos dias certos. No entanto, é comum que essas parcelas se acumulem e acabem se atrasando de alguma forma.

Também existem pessoas que, ao invés de parcelar o valor do IPVA, preferem pagá-lo integralmente para não ter a dor de cabeça no resto do ano.

Mas caso você faça parte do grupo de pessoas que preferem fazer parcelado o valor de IPVA e está com atraso, confira abaixo, quando você irá renegociar o IPVA atrasado.

Como consultar o IPVA atrasado

Primeiramente, para você saber se você possui algum atraso no IPVA, você precisa fazer uma consulta. E para isso, não precisa de muito, você pode fazer facilmente em uma consulta pela internet.

Inicialmente, a consulta do IPVA pode ser feita pelo site da Secretaria da fazenda. Desse modo, você saberá se possui algum pagamento em atraso.

Diante disso, você necessita ter o RENAVAM em mãos. quando for realizar a consulta. Aliás, vale dizer que esse código de número funciona basicamente como os números do carro. Portanto, primordial que você o tem em mãos para saber exatamente as suas pendências.

Assim, após digitar todos os números, já é possível de realizar a consulta diretamente no site da secretaria da fazenda do seu estado.

Por isso, caso você possua alguma pendência, é importante que você imediatamente realize o pagamento ou faça uma renegociação para que você possa pagar parcelado.

A consulta prévia do seu IPVA é importante ser feita justamente para que você não realize o pagamento duplo. Diante disso, a probabilidade de você ser ressarcido do valor que você efetuou é bem pequena de acontecer, por isso, tenha bastante atenção.

Como é feito o pagamento do IPVA atrasado

A princípio, para você realizar o pagamento do IPVA atrasado você fará de acordo com o que será mais conveniente para você.

Se você está com o seu IPVA atrasado e deseja regularizar a situação, é importante que você faça uma renegociação do valor. Mas diferente do que parece, isso é um processo extremamente simples.

Para isso, você deverá realizar o mesmo acesso que realizou na consulta pela Secretaria da Fazenda. Ou também, você pode escolher uma segunda opção, que será o acesso pelo Detran. Independente da forma escolhida, você deverá emitir uma folha de pagamento.

Aliás, o boleto é primordial para você conseguir resolver suas pendências. Afinal, no documento estão inclusas as multas e juros pelo atraso.

Da mesma forma que será acrescentado o juros e as multas pelo atraso, você também terá direito a solicitação de parcelamento desse valor. Então, caso seja mais fácil para você, a melhor opção é realizar o parcelamento do seu IPVA atrasado.

Entretanto, já de outra forma, caso você já tenha o valor integral para quitar a sua dívida, é mais benéfico que faça a quitação de uma vez do boleto.

E caso a sua dúvida seja se é possível parcelar até mesmo o IPVA já vencido, saiba que você pode parcelar independentemente de qualquer coisa. Na realidade, é um direito dado pela Secretaria da Fazenda.

Como funciona a renegociação do IPVA atrasado e quando renegociar

A renegociação é feita de forma simples e rápida, sem você precisar dispor de muito tempo para resolver a situação pessoalmente. Confira como fazer todas as etapas a seguir.

Como dito anteriormente, tudo o que você precisa fazer é realizar o acesso da Secretaria da Fazenda ou do site do Detran do seu estado e digitar o número do RENAVAM. Nisso, você conferir eventuais pendências do IPVA e fazer a retirada e impressão da segunda via.

Assim, você já terá todos os valores já separados e acrescentados, com multa e juros. Basta somente você decidir qual será a forma do pagamento. A partir disso, você poderá conquistar alguns descontos também.

O IPVA pode ser pago desde o começo ao final do ano vigente. Ou seja, não importa se está em atraso, você pode realizar o pagamento do IPVA atrasado até os últimos dias do ano. Dessa forma, o ideal é conseguir fazer a quitação do imposto, o mais rápido possível, seja na cota única ou no parcelamento.