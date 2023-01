veja quanto tempo pode demorar para o valor extra de R$ 150 ser pago

Segundo informações disponibilizadas pelo portal de notícias UOL, a promessa dos R$ 150 extras do Auxílio Brasil pode levar até 60 dias para sair do papel. O valor extra deve ser pago a mais para famílias que possuem em seu núcleo crianças de 0 a 6 anos. Apesar disso, a liberação dos recursos depende de alguns fatores.

Antes da liberação do dinheiro, o governo federal deve realizar um pente-fino no programa social com o objetivo de excluir do Auxílio Brasil aqueles que estão recebendo o benefício indevidamente e incluir famílias necessitadas que ainda não recebem os recursos. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social deve elaborar uma MP para a liberação dos R$ 150 extras.

“Vamos trabalhar uma espécie de censo especial para o cadastro. Tem gente ilegalmente dentro e tem quem tem direito está fora”, disse Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Apesar da necessidade de reformulação do Auxílio Brasil, Dias tem reafirmado que o atual governo não tem a intenção de reduzir o número de beneficiários, mas sim de analisar quais famílias realmente precisam do auxílio.

De acordo com o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social deve ainda criar grupos de trabalhos com outros ministérios, como Saúde e Educação para reformular o Auxílio Brasil. Desse modo, os referidos ministérios deverão analisar quais exigências serão cobradas aos beneficiários como a vacinação em dia e frequência mínima escolar.

Calendário de pagamento de janeiro

Neste mês os beneficiários do Auxílio Brasil devem começar a receber os recursos a partir do dia 18. Vale lembrar que o benefício é depositado às famílias diretamente na Conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal. Confira as datas de pagamento de janeiro:

NIS final: Data de pagamento: 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

Como já dito anteriormente, os beneficiários do Auxílio Brasil recebem os recursos diretamente na Conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal, desta forma, é possível movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa TEM. No App, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS, é possível pagar boletos, contas, fazer transferências gratuitas e até mesmo realizar compras em estabelecimentos físicos ou virtuais.

Além da possibilidade de movimentar o Auxílio Brasil pelo aplicativo, as famílias podem sacar os recursos em casas lotéricas ou em agências da Caixa Econômica Federal utilizando o cartão do programa. Nesses casos é preciso apresentar um documento oficial de identificação como o RG.

As famílias que por algum motivo não têm acesso ao cartão ainda podem gerar um código de saque no Caixa TEM. Para isso, basta inserir o valor desejado na área de saque e inserir o código em um dos correspondentes Caixa ou nos terminais 24 horas.

Mais informações sobre o Auxílio Braisl

O Auxílio Brasil é um programa social destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. O programa social é coordenado pelo Ministério da Cidadania, pasta responsável por gerenciar os benefícios e enviar os recursos para o pagamento às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.