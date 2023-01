veja quem vai receber o benefício na próxima semana

A Caixa Econômica Federal realizou nesta sexta-feira (27) o pagamento da parcela referente a janeiro do Bolsa Família, para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 8. O valor mínimo do benefício para esse mês é de R$ 600.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Bolsa Família irá alcançar neste mês cerca de 21,9 milhões de famílias. Além disso, o gasto do programa de transferência de renda será algo em torno de R$ 13,38 bilhões, sendo que o valor médio recebido pelas famílias beneficiárias é de R$ 614,21.

O valor mínimo de R$ 600 para o Bolsa Família só é possível devido à aprovação da Emenda Constitucional da Transição. Essa emenda permitiu que o Governo Federal gaste até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos, sendo que R$ 70 bilhões serão destinados ao benefício social.

Após o pagamento feito hoje (27), a Caixa vai realizar o pagamento do Bolsa Família para outros dois grupos ainda neste mês de janeiro, que vai ocorrer nos dias 30 e 31.

Lula comenta sobre o Bolsa Família

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou uma publicação em suas redes sociais no dia 16, comentando sobre o Bolsa Família. De acordo com o presidente, o valor mínimo de R$ 600 para o programa segue o compromisso estabelecido entre o Congresso Nacional e o Governo Federal.

“Começaremos o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiárias. Compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças a PEC [Proposta de Emenda Constitucional] que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior”, afirmou Lula.

Inclusive, o Bolsa Família neste ano irá pagar um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos por família beneficiária. Entretanto, essa medida ainda não começou.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o pagamento do valor adicional só começará em março. Isso porque o Governo precisa realizar a atualização do Cadastro Único primeiro, pois o sistema de cadastro demonstra beneficiários em situação irregular.

Por fim, neste mês de janeiro não haverá o pagamento do Auxílio Gás. Este benefício é pago aos beneficiários cadastrados no CadÚnico a cada dois meses, ou seja, o pagamento voltará em fevereiro.

Calendário de pagamentos

Apesar de todas as mudanças, o calendário de pagamentos do Bolsa Família não mudou. Sendo assim, a liberação do benefício ocorre nos dez últimos dias úteis do mês, se baseando no NIS do beneficiário.

Os pagamentos do Bolsa Família estão em andamento. É importante destacar que o pagamento está sendo feito de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Sendo assim, confira a seguir o calendário dos próximos pagamentos remanescentes do mês de janeiro:

NIS final 9 – 30 de janeiro

NIS final 0 – 31 de janeiro

Por fim, o dinheiro do Bolsa Família pode ser movimentado por meios digitais, através do aplicativo Caixa Tem, assim como pode ser retirado em espécie pelo cartão Auxílio Brasil ou a antiga ferramenta do Bolsa Família.