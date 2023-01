Veja trechos das músicas inéditas de Ivete Sangalo

Foto: Arquivo pessoal

Ivete Sangalo gravou um EP com seis músicas inéditas nesta quinta-feira (5). Batizado de “Chegue Mais”, o projeto audiovisual foi gravado na Casa Pia, em Salvador.

“Tudo Cria de Ivete”, “Rua da Saudade” e “Batucada Incendeia” foram alguns dos novos sucessos que a artista apresentou aos fãs e celebridades convidadas.

“Eu sabia que isso ia acontecer, mas está pior do que eu imaginei. Ave Maria, tá parecendo que eu tô fazendo isso pela primeira vez. Incrível. Eu poderia ter feito essa gravação num estúdio, mas eu não gosto de me sentir dessa maneira com todo mundo dizendo o que acha que eu devo fazer. Tem uma coisa que a minha obediência está exatamente na minha frente. Isso é uma coisa só nossa, que a gente quis a vida inteira”, disse a cantora enquanto se apresentava com uma das suas canções inéditas: “Tudo Cria de Ivete”. Veja os vídeos abaixo:

‘Chegue Mais’: Veja os bastidores da gravação do novo EP de Ivete Sangalo Vídeo: arquivo pessoal. pic.twitter.com/ttOuSMWIy9 — iBahia (@iBahia) January 6, 2023

Foram convidados 600 fãs para participar da gravação. Segundo os próprios “zamuris”, a artista pediu para que eles usassem roupas nas cores rosa, amarelo ou laranja. Assessórios como uma cortina de fitas coloridas fizeram parte da cenografia.

O evento contou duas áreas, a dos fãs e um espaço reservado para celebridades convidadas. O palco do “Chegue Mais” foi bastante próximo dos fãs.

Famosos como Regina Casé, Heloísa Périssé, Aline Rosa, Tia Má, Rafa Kalimann, Carla Perez, Sheilla Carvalho, Lázaro Ramos, Marcia Short, Vitão, Carla Cristina, Luiz Miranda, Leandra Leal e Gominho marcaram presença no evento.

