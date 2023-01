Veja vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta quarta (11)

Foto: Valter Pontes / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 137 vagas de emprego abertas segunda-feira (10). Entre as oportunidades, estão vagas para motorista entregador, cozinheiro de restaurantes, mecânicos de veículos, auxiliar de depósito e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Vagas Simm

Consultor Comercial

Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento de informática

Salário R$1.342,00 + benefícios

3 Vagas

Corretor de Imóveis

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias,Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Comissão

8 Vagas

Atendentes de Fatiados

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber manusear máquina de fatiar frios, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro: Pituba

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Açougueiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Corredor da Vitória e Ondina

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Repositor de Hortifrut

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao Pituba e Sete Portas

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Imbui e Pituba

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Confeiteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindíveil experiência com preparo de doces, tortas, bolos e salgados

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar administrativo ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter conhecimento em Informática.

Salário R$1.377,18 + benefícios

1 Vaga

Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

VAGAS DE SALVADOR PARA DIA 11/01/2023

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto

Obrigatório está cursando Superior em Pedagogia a partir do 4° período

Bolsa Auxílio R$ 800,00 + benefícios

05 VAGAS

MONITOR DE ALUNOS (ESTÁGIO)

Ensino Médio Completo

Obrigatório está cursando técnico ou superior em Administração, Pedagogia ou Análise de Sistemas.

Bolsa Auxílio R$ 500,00 + benefícios

02 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS (TEMPORÁRIA)

Ensino Superior Completo em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter experiência com consultorias e instrutória nas áreas de marketing e vendas, finanças, RH e planejamento empresarial, conhecimento com Excel e ferramentas digitais e disponibilidade de horário,

6 VAGAS

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior Incompleto em Ciências Contábeis a partir do 5º período

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em Pacote Office e sistema TOTVS

Salário R$ 2.901,00 + benefícios

01 VAGA

ASCENSORISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter trabalhado em instituições de ensino educacional

Salário R$ 1.312,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir moto e CNH A

Salário R$ 1.212,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 01 mês na função

03 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO EM CABEAMENTO ESTRUTURADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade para viagens

04 VAGAS

BARMAN (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHAPEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com hambúrguer artesanal

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com cotação e negociação de preços

04 VAGAS

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

CORTADOR DE ARTEFATOS DE COURO (EXCETO ROUPAS E CALÇADOS)

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior Completo em Recursos Humanos, Administração ou Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir Pacote Office intermediário

01 VAGA

GOVERNANTA DE HOTELARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo de hospedagem, hotelaria ou motelaria, em liderar equipe e informática básica

Salário R$ 2.775,00+ benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 01 mês na função

03 VAGAS

MARCENEIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 2.000,00+ benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função comprovada na carteira, contrato ou declaração

Obrigatório possuir habilitação categoria “A”

Salário R$ 1.212,00+ benefícios

20 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH B

Salário R$ 1.800,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH B, curso técnico na área de refrigeração, conhecimento em Split, Hi-Wall, cassete, piso-teto, amplo conhecimento na área de refrigeração e disponibilidade para viagens

Salário R$ 1.690,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter concluído o curso técnico em Mecânica, possuir habilitação categoria ”D”, possuir conhecimento em Eletromecânica de ônibus ou caminhão e informática básica.

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

02 VAGAS

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório Ensino superior completo em Letras Português e Inglês, vagas disponíveis para trabalhar horário integral e turno.

04 VAGAS

PATISSEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.302,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso técnico de enfermagem

10 VAGAS

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir curso técnico em Automação Industrial, conhecimentos em pacote Office, CLP da autos, CLP Siemens, Supervisorio Siemens, Altus , serviço de montagem de painel e montagem de CLP

Salário R$ 2.800,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso técnico de refrigeração, registro ativo no conselho competente.

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade de horário

Salário R$ 1.212,00 + benefícios

05 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

03 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

06 Meses De Experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS – DIA 11/01/2023

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na área Telecom telefonia e internet

Salário: R$ 1.500,00

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência com vendas externas (pacote de internet)

Salário: R$ 1.212,00

10 VAGAS

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência Rotinas de departamento de pessoal, admissão, rescisão, férias, atendimento a funcionários, benefícios e controle de ponto. Experiência com sistema DP sistema RM labore

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

01 VAGA

SECRETARIA EXECUTIVA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Excel avançado; pacote Office avançado; Power bi; redação técnica; domínio da língua portuguesa; domínio da língua estrangeira.

Desejável: graduação na área administrativa/secretariado executivo.

01 VAGA

