Veja vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 84 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (2). Entre as oportunidades, estão vagas para atendente de farmácia, fiscal da caixa, cozinheiro hospitalar, soldador, consultor de vendas e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Ajudante de Cozinha Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade total de horário, manusear experiência com fogão, grelha, pães, salgados, tortas, café da manhã, vaga zoneada para bairros próximo a Avenida Tancredo Neves e Rio Vermelho a combinar + benefícios 3 Cozinheiro de Restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com fogão e grelha, vaga zoneada para bairros próximo a Avenida Tancredo Neves a combinar + benefícios 2 Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vaga zoneada para os bairros próximos ao Rio Vermelho a combinar + benefícios 2 Auxiliar de Limpeza Pesada Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite e morar em bairros próximo Pituba e Rio Vermelho a combinar + benefícios 2 Assistente administrativo financeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível Informática avançada, conhecimento no Sistema TOTVS RM. 1.800,00 + benefícios 1 Eletrotécnico Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em Automação e central de alarme de incêndio, possuir Carro ou Moto. a combinar + benefícios 1 Encarregado de turma Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivência na área de lavanderia. a combinar + benefícios 1 Mecanico de Automóvel Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável curso na área 1.401,00 + benefícios 1 Designer Gráfico Ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou Designer, 6 meses de experiência, requisitos impresindíveis: Experiência com pacote adobe (AI, OS, ID, PR, AE), conhecimento intermediário no programa FIGMA e disponibilidade para morar em São Paulo 3.000,00 + benefícios 1 Vendedor interno Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso de informática , vivência em vendas por telefone, TER EXPERIÊNCIA NO RAMO DE CONTROLE DE PRAGAS

(DESINSETIZAÇÃO) a combinar + benefícios 3 Varredor de Rua (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 6 meses de experiência como: varredor de rua ou auxiliar de limpeza 1.212,00 + benefícios 3 NÃO PCD 17 PCD 3 TOTAL DE VAGAS: 20

Vagas do SineBahia

VAGAS DE SALVADOR PARA DIA 02/01/2023

AUXILIAR DE PESSOAL (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração ou Gestão de Recursos Humanos, partir do 1º semestre

Ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino ou vespertino.

Bolsa auxílio R$ 508,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESTÁGIO)

Ensino Médio completo

Cursando Tecnólogo ou Bacharelado ou Pós-Graduação em Segurança do Trabalho.

Bolsa auxílio de R$ 990,00 + benefícios.

01 VAGA

AÇOUGUEIRO DESOSSADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência com desossa conhecimento em cortes nobres e padronizados.

02 VAGAS

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis a partir do 5° período

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter conhecimento em pacote Office e sistema TOTVS

Salário: R$ 2.901,00 + benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior completo em Publicidade, Propaganda ou Marketing

Experiência na função comprovada em CTPS

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.425,00+ benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE VETERINÁRIO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter experiência como auxiliar de biólogo, área aeroportuária ou auxiliar de veterinário

Possuir habilitação categoria “B”

02 VAGAS

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência com atendimento ao publico

03 VAGAS

BOBINADOR – ELETRICISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.900,00+ benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência com vendas

Salário: R$ 1.290,00+ benefícios

10 VAGAS

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função (CTPS, contrato e/ou declaração)

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

05 VAGAS

COSTURADOR DE ARTEFATOS DE COURO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

Para costurar à máquina (exceto roupas e calçados)

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência em máquinas Overclock, Galoneira e Reta

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência na função comprovada em CTPS, contrato e/ou declaração

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

05 VAGAS

DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter curso Técnico de Edificações, experiências com projetos de Telecom, AutoCAD na infra-telecom (Ericsson, Huawei, Nokia)

02 VAGAS

DIGITADOR

Ensino Médio completo

Possuir conhecimento em internet e Excel e residir nos bairros de São Marcos ou

Pau da Lima.

Salário: R$ 1.212,00

02 VAGAS

ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência como encarregado e conhecimento básico em Excel

Salário: R$ 1.523,82 + benefícios

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana

Salário: R$ 1.235,00+ benefícios

10 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE TRATORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em manutenção de máquinas da linha amarela (trator, rolo, retro escavadeira) e equipamentos

Salário: R$ 2.418,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir curso Técnico em Mecânica e CNH “A”

Salário: R$ 1.240,00+ benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH B, curso técnico na área de refrigeração, conhecimento em Split, Hi-Wall, cassete, piso-teto, amplo conhecimento na área de refrigeração e disponibilidade para viagens

Salário: R$ 1.690,00 + benefícios

01 VAGA

MONTADOR DE ARTEFATOS DE COURO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Experiência com montagem de peças e bancos de couro automotivos

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter trabalhado com assistência técnica, possuir moto, CNH categoria “A/B”.

01 VAGA

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI

Ensino Superior incompleto a partir do 3º Período

Experiência mínima de 06 meses (comprovada em CTPS ou contrato)

Ter ensino Técnico completo ou Superior em andamento nas áreas da Tecnologia da informação ou Redes de Computadores;

Possuir habilitação B e ter disponibilidade de viagem;

Importante: conhecimento em Windows Server, Active Directory e Virtualização, redes, manutenção e configuração de desktop e notebooks.

Salário: R$ 1.575,45 + benefícios

01 VAGA

VIGILANTE FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir habilitação A/B, experiência em fiscalização em postos de serviços com carro e moto; Ter disponibilidade para trabalhar dia ou noite

Salário: R$ 1.268,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental

Não exige experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

Para trabalhar em Lauro de Freitas

02 VAGAS

