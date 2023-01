Veja vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta sexta (6)

Foto: Reprodução / Agência Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 183 vagas de emprego abertas sexta-feira (6). Entre as oportunidades, estão vagas para vendedor externo e interno, recepcionista de hospital, mecânico de motocicletas, garçom e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO Borracheiro (vaga temporária 60 dias) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em pneus de carreta, empilhadeiras e pá-carregadeira a combinar + benefícios Professor de séries iniciais Ensino superior completo – Pedagogia, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região. a combinar + benefícios Auxiliar de classe Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região a combinar + benefícios Cozinheiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região a combinar + benefícios Promotor de vendas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região a combinar + benefícios Auxiliar de depósito Ensino médio completo, sem experiência, vaga exclusiva para moradores de Simões Filho, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios Mecânico de Caminhão III Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar e trabalhar tarde/ noite, desejável curso na área 2.056,53 + benefícios Fiscal de prevenção Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para moradores da Vasco da Gama e adjacências. 1.740,87 + benefícios Manicure (vaga exclusivo programa SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI a combinar + benefícios Operador de monitoramento (CFTV) Ensino médio completo, 6 meses experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, fácil acesso aos bairros de Salvador, curso na área a combinar + benefícios Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja a combinar + benefícios Corretor de Imóveis Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter perfil de vendas, boa dicção e conhecimento em Informática , empresa oferece bolsa parcial do curso de Técnicas Imobiliárias,Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual) comissão Cozinheiro de Restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com fogão e grelha, vaga zoneada para bairros próximo a Avenida Tancredo Neves a combinar + benefícios Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vaga zoneada para os bairros próximos ao Rio Vermelho a combinar + benefícios Mecanico de Automóvel Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável curso na área 1.401,00 + benefícios Enfermeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino superior completo, sem experiência, imprescindível COREN ATIVO. a combinar + benefícios Técnico em enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino superior completo, sem experiência, imprescindível COREN ATIVO. a combinar + benefícios Auxiliar de limpeza hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. a combinar + benefícios Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário. a combinar + benefícios NÃO PCD 54 PCD 8 TOTAL DE VAGAS: 62

Vagas do SineBahia

VAGAS DE SALVADOR PARA DIA 06/01/2023

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

Cursando Administração ou Logística no 3° período

Bolsa auxílio R$ 700,00 + benefícios

04 VAGAS

AÇOUGUEIRO DESOSSADOR

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter experiência com desossa e conhecimento em cortes nobres padronizados

02 VAGAS

ANALISTA DE NEGÓCIOS (TEMPORÁRIA)

Ensino Superior completo em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Possuir experiência com consultorias e instrutoria nas áreas de marketing e vendas, finanças, RH e planejamento empresarial

Ter disponibilidade de horário, conhecimento com Excel e ferramentas digitais

06 VAGAS

ATENDENTE DE BAR

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 03 meses na função (CTPS, contrato ou declaração)

Possuir disponibilidade para trabalhar a noite

Residir próximo a região do Horto Florestal (Vasco da Gama, Brotas, Ogunjá, Rio Vermelho, Federação e adjacências)

Salário: R$ 1.310,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 03 meses na função (CTPS, contrato ou declaração)

Possuir disponibilidade para trabalhar a noite

Residir próximo a região do Horto Florestal (Vasco da Gama, Brotas, Ogunjá, Rio Vermelho, Federação e adjacências)

Salário: R$ 1.350,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 06 meses na função em carteira

01 VAGA

BARMAN (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 06 meses na função em carteira

01 VAGA

CAMAREIRA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 06 meses na função (CTPS ou contrato)

Possuir disponibilidade para trabalhar das 11h às 20h, folga 1 domingo no mês,

Residir em Piatã, Mussurunga , São Cristovão, Itinga e demais bairros próximos a Itapuã

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

02 VAGAS

CHAPEIRO

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 06 meses na função em CTPS

Possuir experiência com hambúrguer artesanal

01 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 06 meses na função em CTPS

Possuir disponibilidade para trabalhar em horário de Shopping

Salário: R$ 1.232,00 + benefícios

03 VAGAS

CORTADOR DE ROUPAS

Ensino Fundamental incompleto

Ter experiência mínima de 06 meses na função (CTPS, contrato ou declaração)

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

05 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental incompleto

Ter experiência mínima de 06 meses na função (CTPS, contrato ou declaração)

Saber utilizar máquinas industriais reta e disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Ter experiência mínima de 03 meses na função

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

12 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio completo

Ter experiência mínima de 06 meses na função

Residir nos bairros de Itapuã, Piatã, Alto do Coqueirinho, Patamares, Pituaçu, Boca do Rio e região adjacentes e possuir disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

03 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função (CTPS, contrato ou declaração)

Possuir CNH “A”

Salário: R$ 1.212,00+ benefícios

20 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH “B”

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter curso Técnico na área de refrigeração, conhecimento em Split, Hi-Wall, cassete, piso-teto e amplo conhecimento na área de refrigeração

Possuir CNH B e disponibilidade para viagens

Salário: R$ 1.690,00 + benefícios

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Ter disponibilidade para residir em outra cidade (Tucano e Xique Xique-ba)

Possuir CNH “E” e curso de cargas indivisíveis

Salário: R$ 3.154,80 + benefícios

03 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter experiência com caçamba, bi-trem, carreta

Possuir curso Mopp atualizado, CNH “D” e “E” e disponibilidade de horário

10 VAGAS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função comprovada (CTPS, contrato ou declaração)

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ter experiência no sistema Smart e conhecimento em informática

Salário: R$ 1.365,00 + benefícios

05 VAGAS

SECRETÁRIA

Curso Superior incompleto em Secretariado, Gestão de pessoas e áreas afins, a partir do 3º período

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Ter conhecimento em pacote Office (planilha Excel)

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em CTPS

Possuir curso Técnico em Eletrônica

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência na função comprovada (CTPS, contrato ou declaração)

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Possuir disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

05 VAGAS

VAGA DA UNIDADE CAPAZ SHOPPING BARRA PARA DIA 06/01/2023

VARREDOR DE RUA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

VAGAS DE LAURO DE FREITAS PARA O DIA 06/01/2023

ANALISTA DE SISTEMA

Ensino Médio completo

Ter experiência de 06 meses em CTPS

Possuir informática básica,

Ter experiência em atividades relacionadas a escritório, elaborar manuais de treinamentos para os usuários, desenvolver sistemas e integração de banco de dados, auxiliar na elaboração de propostas técnicas.

Saber formatação e impressão de propostas e relatórios, levantamento de dados e informações técnicas e consolidação e integração de bancos de dados

Salário: R$ 3.312,00 + benefícios

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Ter experiência de 06 meses em CTPS

Para atividades relacionadas à função, funilaria /pintura e chaparia de veículos

Salário: R$ 1.396,00

01 VAGAS

INSTALADOR FOTOVOLTAICO (VAGA TEMPORÁRIA)

Ensino Médio incompleto

Ter experiência de 06 meses em CTPS

Possuir curso NR10, NR 35. Preferência por eletrotécnico.

Salário: R$ 2.200,00

01 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio completo

Ter experiência de 06 meses em CTPS

Possuir experiência na área Telecom telefonia e internet

Salário: R$ 1.500,00

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Ter experiência de 06 meses em CTPS

Possuir experiência com vendas externas (pacote de internet)

Salário: R$ 1.212,00

10 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Disponível também para PCD

Ensino Médio completo

Ter experiência de 06 meses em carteira

Possuir experiência com vendas de ferramenta, parafusos e utilidades

Salário: R$ 1.212,00

01 VAGAS

