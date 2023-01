Veja vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta terça

Foto: Divulgação / SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 185 vagas de emprego abertas segunda-feira (10). Entre as oportunidades, estão vagas para motorista entregador, cozinheiro de restaurantes, mecânicos de veículos, auxiliar de depósito e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Vagas do Simm

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO Atendentes de Fatiados Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber manusear máquina de fatiar frios, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao bairro: Pituba a combinar + benefícios Ajudante de Carga e Descarga Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao Cia 1 Simões Filho a combinar + benefícios Auxiliar de deposito Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter fácil acesso à região de Itapuã. a combinar + benefícios Açougueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Corredor da Vitória e Ondina a combinar + benefícios Repositor de Hortifrut Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso ao Pituba e Sete Portas a combinar + benefícios Auxiliar de cozinha Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso aos bairros: Imbui e Pituba a combinar + benefícios Confeiteiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindíveil experiência com preparo de doces, tortas, bolos e salgados a combinar + benefícios Operador de Telemarketing ativo e receptivo Ensino médio completo, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: boa dição, ter disponibilidade total de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios Assistente Administrativo Financeiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Excel intermediário, desejável estar cursando Administração ou Ciências Contábeis. 1.600,00 + benefícios Cozinheiro de Restaurante Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com buffet a quilo. a combinar + benefícios Atendente de telemarketing ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em Informática., Conforme a Lei de Aprendizado faixa etária 18 à 22 anos 673,33 + benefícios Mecânico de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios Auxiliar de depósito ou Auxiliar Carga e Descarga Pesada Ensino médio completo, sem experiência, vaga exclusiva para moradores de Simões Filho, ter disponibilidade de horário a combinar + benefícios Mecânico de Caminhão III Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar e trabalhar tarde/ noite, desejável curso na área 2.056,53 + benefícios Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vaga zoneada para os bairros próximos ao Rio Vermelho a combinar + benefícios Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Lauro de Freitas a combinar + benefícios Técnico em enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino superior completo, sem experiência, imprescindível COREN ATIVO. a combinar + benefícios NÃO PCD 70 PCD 5 TOTAL DE VAGAS: 75

Vagas do SineBahia

VAGAS DE SALVADOR PARA DIA 10/01/2023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Administração a partir do 3° período

Obrigatória disponibilidade de horário para estagiar pela manhã

Bolsa Auxílio R$ 500,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto

Obrigatório está cursando Superior em Pedagogia a partir do 4° período

Bolsa Auxílio R$ 800,00 + benefícios

05 VAGAS

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Engenharia de Produção a partir do 5º período

Obrigatório ter disponibilidade para trabalhar no turno matutino

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS (TEMPORÁRIA)

Ensino Superior Completo em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter experiência com consultorias e instrutória nas áreas de marketing e vendas, finanças, RH e planejamento empresarial, conhecimento com Excel e ferramentas digitais e disponibilidade de horário,

06 VAGAS

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior Incompleto em Ciências Contábeis a partir do 5º período

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em Pacote Office e sistema TOTVS

Salário R$ 2.901,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatória disponibilidade para trabalhar a noite, residir próximo a região do Horto Florestal (Vasco da Gama, Brotas, Ogunjá, Rio Vermelho, Federação e adjacências)

Salário R$ 1.350,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 01 mês na função

03 VAGAS

BARISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.340,00 + benefícios

01 VAGA

BARMAN (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHAPEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com hambúrguer artesanal

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com cotação e negociação de preços

04 VAGAS

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

COORDENADOR DE VENDAS (RESTAURANTE)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória disponibilidade para trabalhar a noite de segunda á segunda com uma folga na semana e um

Domingo no mês

Salário R$ 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 2.100,00 + benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 01 mês na função

03 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função comprovada na carteira, contrato ou declaração

Obrigatório possuir habilitação categoria “A”

Salário R$ 1.212,00+ benefícios

20 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH B, curso técnico na área de refrigeração, conhecimento em Split, Hi-Wall, cassete, piso-teto, amplo conhecimento na área de refrigeração e disponibilidade para viagens

Salário R$ 1.690,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter concluído o curso técnico em Mecânica, possuir habilitação categoria ”D”, possuir conhecimento em Eletromecânica de ônibus ou caminhão e informática básica.

Salário R$ 3.000,00 + benefícios

02 VAGAS

PROFESSOR DE INGLÊS

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório Ensino superior completo em Letras Português e Inglês, vagas disponíveis para trabalhar horário integral e turno.

04 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter experiência com cortes de alumínio

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso técnico de refrigeração, registro ativo no conselho competente.

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.212,00 + benefícios

10 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade de horário

Salário R$ 1.212,00 + benefícios

05 VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

09 VAGAS

AUXILIAR DE ESTOQUE

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário 1401,00 + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS – DIA 10/01/2023

ELETRICISTA AUXILIAR

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: serviços elétricos e atividades relacionadas à função. Imprescindível experiência na função

Salário R$ 1.462,00 + benefícios

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: serviço de serralheria em geral, imprescindível experiência.

Salário R$ 1.895,00

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na área Telecom telefonia e internet

Salário: R$ 1.500,00

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência com vendas externas (pacote de internet)

Salário: R$ 1.212,00

10 VAGAS

ATENDENTE DE LOJA DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência em varejo e atendimento, conhecimento em informática.

Salário: R$ 1.345,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência Rotinas de departamento de pessoal, admissão, rescisão, férias, atendimento a funcionários, benefícios e controle de ponto. Experiência com sistema DP sistema RM labore

Salário: R$ 1.400,00 + benefícios

01 VAGA

