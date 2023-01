Velório de Rita de Cássia emociona familiares e amigos no Ceará

Foto: Reprodução/Instagram

O corpo da cantora Rita de Cássia, que morreu na noite da terça-feira (3), está sendo velado nesta quarta-feira (4), no Ginásio Lafaiete Anselmo, em Alto Santo, no Ceará.

Aberta aos fãs, a cerimônia foi iniciada às 10:30h e segue até às 17h. Familiares e amigos também estiveram presentes para a despedida da cantora.

O sepultamento acontece no Cemitério Novo, também localizado na cidade natal de Rita de Cássia, a partir das 17h. A Prefeitura do município decretou três dias de luto por conta da morte da filha ilustre.

Foto: Reprodução/Instagram

Considerada um dos maiores nomes do forró, a artista estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Fortaleza, e faleceu em decorrência de uma fibrose pulmonar. De acordo com o produtor musical da artista, Fernando Ivo, a doença de Rita se agravou nos últimos dias e a cantora precisou ser internada às pressas.

A última postagem feita por Rita nas redes sociais foi no ano novo, desejando um feliz novo ciclo aos seguidores.

Rita foi responsável por grandes sucessos do gênero, como as canções ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’, ‘Saga de Um Vaqueiro’, ‘Pedaço de Solidão’ e outros hits.

