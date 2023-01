Verão Nordeste vai ao ar na Globo na sexta-feira (20)

Foto: Reprodução

Sol, verão e viagens são coisas comuns na vida de muita gente durante o início do ano e no primeiro mês de 2023 não seria diferente.

Pensando nisso, a TV Globo preparou um programa especial que é a cara do verão para mostrar todas as belezas do Nordeste com a parceria das emissoras afiliadas.

O programa ao vivo, “Verão Nordeste” vai ao ar na sexta-feira (20), a partir das 15:30h, em todas as emissoras da região.

Os telespectadores poderão assistir os repórteres de todo o nordeste mostrando em tempo real as movimentações nas praias, centros históricos, comércio e turistas dos lugares mais procurados nessa época do ano.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.