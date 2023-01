Vertem ABRE VAGAS para Assistente Financeiro, Estagiário e mais!

A Vertem, holding que ajuda as marcas a promoverem ofertas hiper customizadas, através de uma cultura de dados e tecnologia, segue com ótimas oportunidades de trabalho nas cidades de Barueri e Brasília. Ademais, algumas das vagas também possuem disponibilidade para o trabalho remoto. Assim, confira os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Controladoria Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro – Barueri – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Barueri – SP e Remoto;

Channel Sales Manager – Barueri – SP – Efetivo;

Desenvolvedor ServiceNow Júnior – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Estagiário – Barueri – SP;

Estagiário Financeiro (Tesouraria) – Barueri – SP – Estágio;

Executivo de Contas – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Gerente Comercial – Barueri – SP – Efetivo;

Gerente Contábil – Barueri – SP – Efetivo;

UX Designer JR – Barueri – SP – Efetivo: Criar e editar wireframes, protótipos e fluxogramas; Criar experiências intuitivas e fáceis de usar, unindo as necessidades do cliente/usuário com os objetivos de negócio; Definir e acompanhar testes de usabilidade.

Mais sobre a Vertem e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Vertem, vale frisar que trata-se de uma empresa jovem, que surgiu apenas em 2007. Dessa maneira, dois dos princípios da companhia são a inquietude e a sede por inovação. Além disso, respeita as diferenças e se adapta ao que é necessário para atingir resultados excepcionais.

Ao todo, a Vertem conta com mais de 500 colaboradores e cerca de 40 mil clientes atingidos. Dito isso, em resumo, visa ser líder do seu mercado de atuação, e a única crença é sempre acreditar que, com qualidade e paixão, ultrapassará barreiras.

