Vestibular 2023/2: UECE abre período para pedidos de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abriu nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o período para o envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão fazer as solicitações até o dia 3 de fevereiro.

Os pedidos de isenção podem ser feitos exclusivamente online, por meio do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular). Podem solicitar o benefício os estudantes que se enquadram nos seguintes grupos:

Servidores da Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE);

Filhos ou dependentes legais de servidores da FUNECE;

Doadores de sangue no estado do Ceará;

Professores ou funcionários do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Quixadá, bem como seus filho ;

Egressos do Ensino Médio (regular e EJA) em escolas públicas do Ceará;

Pessoas com renda familiar per capita inferior a meio salário-mínimo;

Pessoa com Deficiência.

Conforme as orientações do edital, após o preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção, o candidato deverá enviar a documentação pertinente a sua categoria de isenção, digitalizada no formato PDF, por meio do sistema eletrônico de isenção. O prazo final para o envio dos documentos é dia 6 de fevereiro.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está prevista para o dia 15 de março, com recebimento de recursos até o dia 17 seguinte, enquanto o resultado final da isenção será liberado no dia 24 de março.

Vestibular 2023/2

Nesta edição do Vestibular, a UECE vai ofertar 2.282 vagas em diversos cursos de graduação ministrados nos campi da universidade localizados em Fortaleza, Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

A universidade ainda não informou o período de inscrição e a data de aplicação do Vestibular 2023/2. Os interessados devem aguardar a publicação do edital de abertura.

Acesse o edital de isenção para mais informações.

