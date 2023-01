Vestibular 2023/2: UECE divulga período para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual do Ceará (UECE), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), informou o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. O edital do Processo de Isenção 2023/2 já está disponível.

De acordo com a instituição, os estudantes que se enquadram nos critérios para o benefício da isenção poderão fazer a solicitação no período das 8h do dia 30 de janeiro às 17h do dia 3 de fevereiro. A solicitação do benefício deverá ser feita online, exclusivamente por meio do site da UECE.

Conforme estabelecido no edital de isenção, terão direito ao benefício os estudantes que se enquadrem em uma das 10 categorias determinadas. Entre as categorias contempladas estão servidores e professores da FUNECE, doadores de sangue no Estado do Ceará, e estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública.

Após o preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção, o candidato deverá enviar a documentação pertinente a sua categoria de isenção, digitalizada no formato PDF, on-line, pelo sistema eletrônico de isenção. O prazo final para o envio dos documentos é dia 6 de fevereiro.

A UECE divulgará o resultado preliminar dos pedidos de isenção no dia 15 de março, com recebimento de recursos até o dia 17 seguinte. Após a análise dos recursos, o resultado final da isenção será liberado em 24 de março.

Oferta de vagas

De acordo com a UECE, nesta edição do Vestibular, estão sendo ofertadas 2.282 vagas em diversos cursos de graduação. Há oportunidades para os campi da universidade localizados em Fortaleza, Aracati, Canindé, Crateús, Iguatu, Mombaça, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Acesse o edital de isenção na íntegra para mais informações.

