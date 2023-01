 Vestibular da PUC-Campinas está com inscrições abertas

Vestibular da PUC-Campinas aceita inscrições: confira mais informações

A PUC-Campinas, sede em Campinas da Pontifícia Universidade Católica, irá realizar seu vestibular de inverno através de prova presencial no próximo dia 26 de janeiro, sendo que as inscrições para a prova permanecerão abertas até o dia 23 de janeiro de 2023.

Sem dúvidas, essa é uma excelente oportunidade para quem quer iniciar um curso de graduação no primeiro semestre de 2023.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular da PUC-Campinas: como irá funcionar?

A PUC-Campinas está classificada como uma das melhores universidades do Brasil, ocupando uma posição melhor do que algumas universidades públicas, estaduais ou federais.

No atual processo seletivo, os candidatos interessados poderão ingressar por meio da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, ou por meio de uma prova presencial que será aplicada no dia 26 de janeiro. A prova acontecerá das 14h às16h.

Lembrando que para que a modalidade ENEM seja utilizada, uma série de regras específicas devem ser seguidas pelos candidatos. Dentre elas, podemos citar a inviabilidade de ingresso de alunos que tenham obtido nota igual a zero em qualquer uma das matérias das provas do ENEM. A mesma regra vale para a nota de redação que, igualmente, não pode ter sido igual a zero.

Podem ser usadas notas do ENEM obtidas entre os anos de 2013 a 2021. Porém, essa forma de ingresso não é válida para os candidatos ao curso de Direito.

As matrículas poderão ser realizadas entre os dias 2 e 7 de fevereiro.

Vestibular da PUC-Campinas: inscrições

As inscrições para o vestibular poderão ser realizadas no seguinte site: https://educacional.puc-campinas.edu.br/processo-seletivo/cadastro?et=5

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 23 de janeiro de 2023.