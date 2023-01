Vestibular de Medicina 2023: Universidade Anhembi Morumbi recebe inscrições até 9 de janeiro

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 da Universidade Anhembi Morumbi está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 9 de janeiro, próxima segunda-feira.

Conforme as orientações da universidade, as inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do Vestibular Medicina. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$300.

Seleção

Ainda de acordo com a Universidade Anhembi Morumbi, a seleção visa o ingresso de novos alunos em 2023 em três unidades da instituição: Piracicaba, São José dos Campos e São Paulo. Para sede de Piracicaba, 18 vagas serão oferecidas. A universidade irá oferecer 25 vagas para a sede de São José dos Campos e 39 vagas para a sede da cidade de São Paulo.

A classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de um exame, no formato tradicional do processo seletivo. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023 está marcada para o dia 15 de janeiro. A duração da aplicação será de quatro horas, com início às 14h e término às 18h. A avaliação será realizada na modalidade online por meio da Associação Instituto AIETEC de Educação e Pesquisas.

A universidade estabelece ainda que a prova será composta por 40 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio distribuídas da seguinte forma: 12 questões de Língua Portuguesa e Literatura, 05 questões de Língua Estrangeira, 05 questões de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 questões de Ciências Humanas, 13 questões de Ciências da Natureza. Além disso, os candidatos responderão uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Acesse o site da instituição para mais informações.

