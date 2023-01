Vestibular de Verão 2023: FAE Centro Universitário oferta vagas para diversos cursos

O período de inscrição para o Vestibular de Verão 2023 do FAE Centro Universitário está aberto. De acordo com a instituição, há oferta de vagas para cursos de graduação de diversas áreas ministrados nas unidades de Curitiba e de São José dos Pinhais (PR).

Ainda conforme as orientações do FAE Centro Universitário, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

No ato de inscrição, além dos dados pessoais, o candidato deverá indicar a opção de curso e escolher o dia em que prefere realizar a prova digital, conforme o cronograma disponibilizado pelo Centro Universitário. A avaliação será composta por conteúdos do Ensino Médio.

O processo seletivo permite ainda que os candidatos façam a prova de forma presencial. Para isso, o estudante deve indicar o desejo pela avaliação presencial, escolher o campus para realizar o exame e fazer agendamento prévio pelo WhatsApp (41) 99277-7200 ou através do seguinte endereço de e-mail: [email protected].

Formas de ingresso

O FAE Centro Universitário conta também com outras modalidades de seleção para ingresso em seus cursos de graduação. O aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das modalidades de ingresso aceitas pela instituição. Nesse caso, os candidatos que optarem por utilizar a nota do exame poderão se inscrever com as notas dos últimos cinco anos, ou seja, de 2018 a 2022.

A instituição conta também com a seleção de novos alunos através do aproveitamento do desempenho dos candidatos em vestibulares de anos anteriores realizados pela FAE. Serão aceitas as notas das provas realizadas a partir de 2018.

