Vestibular e Passe 2023: UFMS publica resultados preliminares

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, os resultados preliminares do Vestibular e do Passe (Processo de Avaliação Seriada) 2023. A UFMS também divulgou o resultado preliminar do Vestibular Digital.

Desse modo, os candidatos já podem consultar as classificações preliminares dos três processos seletivos por meio do Portal de Ingresso.

De acordo com com o cronograma, os interessados em contestar os resultados preliminares poderão interpor recursos nos dias 24 e 25 de janeiro, próximas terça e quarta-feira. O procedimento deve ser feito on-line, exclusivamente por meio do site da Fapec.

Após a análise dos recursos, a UFMS deve publicar os resultados finais dos vestibulares no dia 6 de fevereiro. Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas virtualmente, com o envio de todos os documentos indicados no edital. As matrículas serão abertas a partir do dia 10 de fevereiro.

Vestibulares UFMS 2023

A UFMS aplicou as provas do Vestibular 2023 no dia 4 de dezembro de 2022, enquanto as provas do Passe foram aplicadas no dia 11 de dezembro seguinte. Houve locais de prova nas seguintes cidades: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

De acordo com a UFMS, a oferta total é de 5.525 vagas em 114 cursos de graduação de diversas para ingresso de novos alunos em 2023.

Do total das vagas, 3.347 são para os aprovados no Vestibular, enquanto outras 1.089 vagas são para os aprovados na 3ª e última etapa do Passe. As oportunidades estão distribuídas pelos campi da universidade em Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

