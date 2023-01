Vestibular UESB 2023: Projeto lança livreto e vídeos com análises das obras cobradas nas provas

O Projeto Janela Indiscreta Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) lançou um livreto e vídeos abordando as obras literárias e audiovisuais que irão ser cobradas nas provas do Vestibular UESB 2023. Os interessados podem consultar o material através do site do Vestibular ou no YouTube.

O livreto intitulado “Leituras de Cinema” conta com nove textos inéditos analisando os filmes escolhidos para esta edição do Vestibular.

Além disso, o projeto Janela Indiscreta disponibilizou diversos vídeos com profissionais do Cinema e de áreas transversais às temáticas dos filmes. Para debater o filme “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, por exemplo, o projeto convidou Adriana Amorim, Patrícia Moreira e Claudio Carvalho.

De acordo com o edital do Vestibular 2023, a UESB selecionou para as provas desta edição duas obras literárias brasileiras e três produções audiovisuais, sendo dois filmes brasileiros:

Livros