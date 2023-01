Vestibulinho 2023: Etecs divulgam primeira convocação para matrícula

As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) publicaram nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, a 1ª chamada do Vestibulinho 2023. Desse modo, os aprovados nos cursos técnicos, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) ou Especialização Técnica receberão a convocação por e-mail e SMS.

Os classificados para a modalidade on-line serão convocados, exclusivamente, através do e-mail. Também ocorrerão por e-mail as demais etapas para este formato de curso, como: envio de documentos para matrícula, resultado da análise dos documentos encaminhados e recursos.

Ontem (10), as Etecs liberaram a classificação geral do processo seletivo. Desse modo, os candidatos podem consultar o documento para conferir a sua posição na lista de classificados.

Caso haja vagas remanescentes, a instituição realizará uma segunda chamada no dia 19 de janeiro, com matrículas entre os dias 20 e 23 de janeiro.

Como foi o Vestibulinho 2023?

As Etecs aplicaram as provas do processo seletivo no dia 18 de dezembro (domingo), com início às 8h. Houve locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo para as quais há oferta de vagas.

As provas para os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico foram compostas por 40 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. Já as provas para ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica foram constituídas por 26 questões objetivas.

De acordo com o edital, as Etecs estão ofertando 3.660 vagas para os cursos técnicos de Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado, Transações Imobiliárias, e Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

