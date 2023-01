Via de acesso ao Maracanã é renomeada em homenagem a Pelé

A Avenida Radial Oeste, um dos caminhos que dá acesso ao Maracanã, no Rio de Janeiro, passará a se chamar Avenida Pelé. A homenagem foi anunciada nesta terça-feira (3), pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O decreto será publicado no Diário Oficial da quarta-feira (4).

A via é uma das principais que ligam o Centro à Zona Norte do Rio. É lá que fica localizada uma das saídas da estação Maracanã do metrô e do trem, transportes utilizados pela maioria dos torcedores em dias de jogo.

Paes disse também que recebeu sugestões para que a avenida se torne ‘Rei Pelé’, e abriu uma enquete no Twitter para que os internautas escolham a versão favorita.

O Rei no Maracanã

No Maracanã, Pelé marcou o milésimo gol na vitória do Santos sobre o Vasco por 2×1, no dia 19 de novembro de 1969. Com o Santos, o Rei do Futebol disputou o jogo de ida da final do Mundial, contra o Benfica. O atacante marcou duas vezes e ajudou na vitória por 3×2. O troféu foi sacramentado com goleada por 5×2 na volta, em Portugal, com mais três gols do ídolo.

No ano seguinte, mais uma taça do Mundial – e, dessa vez, faturada no Maracanã, sobre o Milan. Porém, por contusão, ele não só participou do primeiro duelo da decisão, em Milão, quando fez os dois gols do Santos na derrota por 4×2. Contundido, o Rei não atuou nas duas partidas seguintes, ambas no Rio: as vitórias por 4×2 e por 1×0.

A despedida de Pelé da Seleção Brasileira também aconteceu no Maracanã, no dia 18 de julho de 1971, em amistoso contra a Iugoslávia.

